я не могу определиться просто
я хочу во первых купить тело роблоксиан 2.0
не покупай ничего в этой параше чел
Одежда на тело и штаны стоят по 5, всё что дороже брать не стоит, ибо есть копии за 5.
Лучше купить одежду за 5 р. и что то ещё
Приветь я Саша я в первые тута
одежду, штаны дальше все дорого, ну еще ауру можно
Одежду за 5 рб и волосы за 20
Можно загрузить 3 шмотки в ссылочке Roblox>Create>Shirts или Roblox>Create>Pants и Crimson shagy
Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые
Гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин
крч уже 50 рб вывел ез рип бозо
хотя купи очки они, не дорогие и крутые
косплей на вильяма афтона или донат в игре какой-нибудь