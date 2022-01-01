как бесплатно получить робуксы

робуксы в обмен на камни душ
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а почему камни душ такие дорогие за по.уксы?
опросы проходить, играть в игры, на спец.сайтах
топ игра я в неё играю больше трёх лет
я обменял на робуксы, но не могу их вывести
подскажите как обменять камни душ на робаксы и вывести их.
обменять камни душ на робуксы
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нормально так секс с обезьянами
Единственный способ с помощью которого можно получить робуксы это в плейсе Pls donate в этом режиме нужно занять стойку и создать геймпассы ( как их создать можно посмотреть на ютубе) люди будут подходить и донатит ( это зависит с какимы вы людьми играете с щедрыми или нет)
Лучший сайт rbxcollect, там на изи 1 к робуксов за неделю