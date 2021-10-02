с какого года вы начали играть в роблокс

argentym05 я с 2018-2019

hatezz 2017

2222

Yevgen38 Я начал с 2017

TR_tripplex никогда не играл

dimon55513ghh Впервые я встретился с тако игрой как роблокс где то в 2015-2016, а свой основной аккаунт я уже сделал в 2019 когда мне стало интереснее играть в него





sdhsdghfhsd738748 С 2017 года начал

Makcim197 c 2017г я

начал

Anon1633256741 знаю про него давно, но начала играть только нынче

Gdssv с 2019 я начал

lolologint 2016 год (росцвет бобукса и его популярности )

sdhsdghfhsd738748 Не помню примерно с 2017 с 2018

Shegol229 с 2019

wyntrh с этого ахах

maria342450 я не ну вроде 2018

ArsenKovalen с 2004 года

sdhsdghfhsd738748 Не знаю

ZabivnoiDeDVlad я в 2017

Darkness7608 с 2011 года

Darkness7608 с 2011 года вроде

dadypro10 с 2015 помню

Gdssv 2019 и помнию

CatZhanna с 2017 года (вроде)





CatZhanna не помню

CatZhanna или с 2018

Freakjoke Помню играл в 2015, потом забыл про роблокс, потом снова стал играть

Freakjoke Помню играл в 2015, потом забыл про роблокс, потом снова стал играть

sans2009100sans в 2016 играл за гостя, зарегестрировался в 2017

Alena9861 Хм.... Где-то с 2017-2018 годов

Sophia333_4 2019 годаа

Gdssv 2019 2017

Polina_27 я вроде гдето с 2019

proff_s с 2018

zjizn_govon 2015 братан, эх... были времена, когда роблокс не был еще таким популярным!

DiMaGic Играл гостём в 2016, а аккаунт (взломанный, первый) создал в 2017

BatyrBatyr с 2018

RonKon узнал вроде в 2016, зарегался в 2019

steport в начале 2016 года

Coffee93750 охохо, не то что бы играю часто но такое тоже бывает. хммм года так 4-5, ахереть я стар

Anon1634403044 С 202002 года



