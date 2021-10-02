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Rain

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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
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novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
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novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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с какого года вы начали играть в роблокс

argentym05 avatar

argentym05

October 2, 2021 at 06:21 PM

я с 2018-2019
hatezz avatar

hatezz

October 2, 2021 at 06:43 PM

2017
2222
Yevgen38 avatar

Yevgen38

October 2, 2021 at 10:24 PM

Я начал с 2017
TR_tripplex avatar

TR_tripplex

October 2, 2021 at 10:25 PM

никогда не играл
dimon55513ghh avatar

dimon55513ghh

October 2, 2021 at 11:39 PM

Впервые я встретился с тако игрой как роблокс где то в 2015-2016, а свой основной аккаунт я уже сделал в 2019 когда мне стало интереснее играть в него

sdhsdghfhsd738748 avatar

sdhsdghfhsd738748

October 2, 2021 at 11:41 PM

С 2017 года начал
Makcim197 avatar

Makcim197

October 3, 2021 at 12:38 PM

c 2017г я
начал
Anon1633256741 avatar

Anon1633256741

October 3, 2021 at 04:06 PM

знаю про него давно, но начала играть только нынче
Gdssv avatar

Gdssv

October 3, 2021 at 04:36 PM

с 2019 я начал
lolologint avatar

lolologint

October 3, 2021 at 06:38 PM

2016 год (росцвет бобукса и его популярности )
sdhsdghfhsd738748 avatar

sdhsdghfhsd738748

October 3, 2021 at 07:32 PM

Не помню примерно с 2017 с 2018
Shegol229 avatar

Shegol229

October 3, 2021 at 07:48 PM

с 2019
wyntrh avatar

wyntrh

October 4, 2021 at 01:17 AM

с этого ахах
maria342450 avatar

maria342450

October 4, 2021 at 03:26 PM

я не ну вроде 2018
ArsenKovalen avatar

ArsenKovalen

October 4, 2021 at 06:28 PM

с 2004 года
sdhsdghfhsd738748 avatar

sdhsdghfhsd738748

October 4, 2021 at 06:35 PM

Не знаю
ZabivnoiDeDVlad avatar

ZabivnoiDeDVlad

October 4, 2021 at 06:53 PM

я в 2017
Darkness7608 avatar

Darkness7608

October 4, 2021 at 07:00 PM

с 2011 года
Darkness7608 avatar

Darkness7608

October 4, 2021 at 07:00 PM

с 2011 года вроде
dadypro10 avatar

dadypro10

October 4, 2021 at 07:30 PM

с 2015 помню
Gdssv avatar

Gdssv

October 4, 2021 at 08:10 PM

2019 и помнию
CatZhanna avatar

CatZhanna

October 5, 2021 at 03:41 AM

с 2017 года (вроде)

CatZhanna avatar

CatZhanna

October 5, 2021 at 03:41 AM

не помню
CatZhanna avatar

CatZhanna

October 5, 2021 at 03:42 AM

или с 2018
Freakjoke avatar

Freakjoke

October 5, 2021 at 11:11 AM

Помню играл в 2015, потом забыл про роблокс, потом снова стал играть
Freakjoke avatar

Freakjoke

October 5, 2021 at 11:11 AM

Помню играл в 2015, потом забыл про роблокс, потом снова стал играть
sans2009100sans avatar

sans2009100sans

October 11, 2021 at 05:43 PM

в 2016 играл за гостя, зарегестрировался в 2017
Alena9861 avatar

Alena9861

October 12, 2021 at 06:58 PM

Хм.... Где-то с 2017-2018 годов
Sophia333_4 avatar

Sophia333_4

October 13, 2021 at 05:29 PM

2019 годаа
Gdssv avatar

Gdssv

October 13, 2021 at 08:59 PM

2019 2017
Polina_27 avatar

Polina_27

October 14, 2021 at 09:45 AM

я вроде гдето с 2019
proff_s avatar

proff_s

October 14, 2021 at 11:32 AM

с 2018
zjizn_govon avatar

zjizn_govon

October 14, 2021 at 12:08 PM

2015 братан, эх... были времена, когда роблокс не был еще таким популярным!
DiMaGic avatar

DiMaGic

October 14, 2021 at 02:44 PM

Играл гостём в 2016, а аккаунт (взломанный, первый) создал в 2017
BatyrBatyr avatar

BatyrBatyr

October 14, 2021 at 02:53 PM

с 2018
RonKon avatar

RonKon

October 14, 2021 at 03:17 PM

узнал вроде в 2016, зарегался в 2019
steport avatar

steport

October 16, 2021 at 07:42 PM

в начале 2016 года
Coffee93750 avatar

Coffee93750

October 16, 2021 at 08:34 PM

охохо, не то что бы играю часто но такое тоже бывает. хммм года так 4-5, ахереть я стар
Anon1634403044 avatar

Anon1634403044

October 16, 2021 at 10:11 PM

С 202002 года

VANDALLErr avatar

VANDALLErr

October 17, 2021 at 01:12 AM

я олд, 2k15

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с какого года вы начали играть в роблокс on Roblox Forum on Gamehag