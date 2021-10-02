с какого года вы начали играть в роблокс

Впервые я встретился с тако игрой как роблокс где то в 2015-2016, а свой основной аккаунт я уже сделал в 2019 когда мне стало интереснее играть в него
знаю про него давно, но начала играть только нынче
2016 год (росцвет бобукса и его популярности )
Не помню примерно с 2017 с 2018
Помню играл в 2015, потом забыл про роблокс, потом снова стал играть
Помню играл в 2015, потом забыл про роблокс, потом снова стал играть
в 2016 играл за гостя, зарегестрировался в 2017
Хм.... Где-то с 2017-2018 годов
2015 братан, эх... были времена, когда роблокс не был еще таким популярным!
Играл гостём в 2016, а аккаунт (взломанный, первый) создал в 2017
узнал вроде в 2016, зарегался в 2019
охохо, не то что бы играю часто но такое тоже бывает. хммм года так 4-5, ахереть я стар