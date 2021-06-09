Какие лучше брать ножи до 10к

ddesire Писать со степенью износа пожалуйста

l1nder__ggdropwin Любые :3

Anonymous1624101323 покрепче которые

yato15 о дааа как раз недавно интересовался этой темой смотри до 10к можешь взять тычки наваху нож с лезвием крюком или фальшион я бы однозначно выбрал фальшион но дело твое

yato15 теперь скины африканская сетка- можешь брать любого износа она почти не коцается(после полевых идеальный вариант) сажа- если будешь брать его то бери немного поношенное а лучше прямо с завода

yato15 северный лес-немного поношенное дамасская сталь- любое качество дропается только яркость пыльник- любое качество и отдельный скин это ручная роспись на нож с лезвием крюком (после полевых как раз)