Комьюнити Roblox самое неадекватное?

RussianGuy777 Как вы считаете?

stasvenger я щетаю что нет

stasvenger оно адыкватное

llDom Крутая

llDom Тєма чуваки





llDom Еммммммммммммммммммммммммммммммммммммм

llDom Хммммммммммммммммммммммммм

llDom Чооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

ketchyt КОМЬЮНИТИ норм

Alesya20106 нет комьюнити норм





klasko1231 бывают срачи а так норм

stoper1 Почему, оно довольно одекватное, по сравнению с кс

Dani1ka_0852 Более Менее Но Бесят 5 летние Девки Которые в свои 5 лет Шукають Парня

berserk_2020 комньюнити разное бывает, но в роблоксе 80% адыкватных людей

didarc я не знаю

maksgmqi Я адекват

lizotta Бывало пару раз что видела токсичных людей, прямо компаниями, но это нечасто так что думаю адекватные

Lord_Gusicheg думаю дота комьюнити более неадекватное))

Anon1703499271 Я думаю в Роблоксе 72% людей токсичные, а также малолетки

Anon1703499271 Я думаю в Роблоксе 72% людей токсичные, а также малолетки

Anon1703499271 Я думаю в Роблоксе 72% людей токсичные, а также малолетки

Snezhana_228 многие адекватные, просто не все понимают каждого