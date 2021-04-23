Комьюнити Roblox самое неадекватное?

Rain

Gem167

novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
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Комьюнити Roblox самое неадекватное?

RussianGuy777 avatar

RussianGuy777

April 23, 2021 at 12:25 PM

Как вы считаете?
stasvenger avatar

stasvenger

April 23, 2021 at 01:38 PM

я щетаю что нет
stasvenger avatar

stasvenger

April 23, 2021 at 01:39 PM

оно адыкватное
llDom avatar

llDom

April 23, 2021 at 01:41 PM

Крутая
llDom avatar

llDom

April 23, 2021 at 01:41 PM

Тєма чуваки

llDom avatar

llDom

April 23, 2021 at 01:42 PM

Еммммммммммммммммммммммммммммммммммммм
llDom avatar

llDom

April 23, 2021 at 01:42 PM

Хммммммммммммммммммммммммм
llDom avatar

llDom

April 23, 2021 at 01:42 PM

Чооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
ketchyt avatar

ketchyt

April 23, 2021 at 01:51 PM

КОМЬЮНИТИ норм
Alesya20106 avatar

Alesya20106

April 23, 2021 at 02:09 PM

нет комьюнити норм

klasko1231 avatar

klasko1231

April 23, 2021 at 02:31 PM

бывают срачи а так норм
stoper1 avatar

stoper1

April 24, 2021 at 10:34 AM

Почему, оно довольно одекватное, по сравнению с кс
Dani1ka_0852 avatar

Dani1ka_0852

April 24, 2021 at 12:22 PM

Более Менее Но Бесят 5 летние Девки Которые в свои 5 лет Шукають Парня
berserk_2020 avatar

berserk_2020

July 24, 2021 at 05:42 PM

комньюнити разное бывает, но в роблоксе 80% адыкватных людей
didarc avatar

didarc

July 24, 2021 at 05:48 PM

я не знаю
maksgmqi avatar

maksgmqi

July 24, 2021 at 07:53 PM

Я адекват
lizotta avatar

lizotta

July 24, 2021 at 08:02 PM

Бывало пару раз что видела токсичных людей, прямо компаниями, но это нечасто так что думаю адекватные
Lord_Gusicheg avatar

Lord_Gusicheg

July 25, 2021 at 01:26 AM

думаю дота комьюнити более неадекватное))
Anon1703499271 avatar

Anon1703499271

December 27, 2023 at 03:14 PM

Я думаю в Роблоксе 72% людей токсичные, а также малолетки
Anon1703499271 avatar

Anon1703499271

December 27, 2023 at 03:14 PM

Я думаю в Роблоксе 72% людей токсичные, а также малолетки
Anon1703499271 avatar

Anon1703499271

December 27, 2023 at 03:14 PM

Я думаю в Роблоксе 72% людей токсичные, а также малолетки
Snezhana_228 avatar

Snezhana_228

December 30, 2023 at 09:34 AM

многие адекватные, просто не все понимают каждого
BlockmanDB92 avatar

BlockmanDB92

January 1, 2024 at 01:36 PM

более менее адекватное.

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Комьюнити Roblox самое неадекватное? on Roblox Forum on Gamehag