Комьюнити Roblox самое неадекватное?

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Хммммммммммммммммммммммммм
Чооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
Почему, оно довольно одекватное, по сравнению с кс
Более Менее Но Бесят 5 летние Девки Которые в свои 5 лет Шукають Парня
комньюнити разное бывает, но в роблоксе 80% адыкватных людей
Бывало пару раз что видела токсичных людей, прямо компаниями, но это нечасто так что думаю адекватные
думаю дота комьюнити более неадекватное))
Я думаю в Роблоксе 72% людей токсичные, а также малолетки
Я думаю в Роблоксе 72% людей токсичные, а также малолетки
Я думаю в Роблоксе 72% людей токсичные, а также малолетки
многие адекватные, просто не все понимают каждого