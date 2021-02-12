Сколько стоит твой скин в роблокс?

Мне интересно сколько стоит скины, только без понтов
У меня 0 робуксов
но он крутой
Роблокс очень класная игра можно долго играть
роблокс крутая игра топ !!!!!
через этот сайт копишь 3 левел потом вводишь в поиске Robux и нажимаешь на первую ссылку потом ты выбераешь скчешь купить но для этого нужны кристалы а потом ты сам поъмёшь что делать.
5 рб:moyai:все остальное бесплатное
Сейячааас 705 робаксов ,ищю друзей ник Venera_Taylor
у меня скин максимум 100 робуксов
мой скин стоит 1 робукс
кому итересно сейчас скин хазема стоит 15011185 робуксов
мой скин стоит 1 робукс
кому итересно сейчас скин хазема стоит 15011185 робуксов
мой скин стоит 1 рб
кому интересно скин хазема стоит 15011185 рб.
мой скин стоит 5 робаксов
я дед инсайт с синей прической и кофтой маршмелу
Мой стоит 0 робуксов но он красивый)
Мой стоит 0 робуксов но он красивый)
Мой Скин стоит более 1к. Робуксов,
Мой Скин стоит более 1к. Робуксов,
Мой Скин стоит более 1к. Робуксов,
Мой Скин стоит 60 робуксов
у меня 300-400 рб где то так но все что есть то '1300 рб
мой скин стоит 0 Робуксов
Примерно 90 не помню уже...
У меня стоит 135, а задоначено в общем 413 + хочу отсюда 20 вывести, только 3 уровень нужен.
мой Rtifnv_202132312R посмотрите сами