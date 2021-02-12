Сколько стоит твой скин в роблокс?

Yftdrzrxy Мне интересно сколько стоит скины, только без понтов

ddanaa098 У меня 0 робуксов

но он крутой

LiotRoblox роблокс лучший





vanya575757 Роблокс очень класная игра можно долго играть

kolobok333999 роблокс крутая игра топ !!!!!

mykytospvprocom нікогда не думал сколько

Adia00000 Не знаю где то 50)

ZanSBRO через этот сайт копишь 3 левел потом вводишь в поиске Robux и нажимаешь на первую ссылку потом ты выбераешь скчешь купить но для этого нужны кристалы а потом ты сам поъмёшь что делать.

LiotRoblox 5 рб:moyai:все остальное бесплатное

KUSS_KUSSICH 35 р и ещё пять есть



katosik1502 мой 30 робаксов





Tinki666 И у меня ничего

BIBAIBOBAdvadauna 500робуксов иил 300

FOEDOP____2 у меня 10

Lets_Be_Friends Сейячааас 705 робаксов ,ищю друзей ник Venera_Taylor

zhan_str у меня скин максимум 100 робуксов





EMPERIUM привет





EMPERIUM всем привет

muborak 0 ????

ViViMiL 0 робуксов скин

Anon1660501360 мой скин стоит 1 робукс



кому итересно сейчас скин хазема стоит 15011185 робуксов

Anon1660501360 мой скин стоит 1 робукс



кому итересно сейчас скин хазема стоит 15011185 робуксов

Anon1660501360 мой скин стоит 1 рб



кому интересно скин хазема стоит 15011185 рб.

123mo_no456 мой скин стоит 5 робаксов

edyard__gvozd я пожилой маг



Lev_Killer я дед инсайт с синей прической и кофтой маршмелу

23062006 мой 26 или 28 робуксов

Hsdxurul5 Мой стоит 0 робуксов но он красивый)

Hsdxurul5 Мой стоит 0 робуксов но он красивый)

Anon1685979471 Мой Скин стоит более 1к. Робуксов,

Anon1685979471 Мой Скин стоит более 1к. Робуксов,

Anon1685979471 Мой Скин стоит более 1к. Робуксов,

KAPMAHKA Мой Скин стоит 60 робуксов

Anon1659192275 у меня 300-400 рб где то так но все что есть то '1300 рб

Sufleshka007 мой скин стоит 0 Робуксов

Anon1631883799 80 максимум.

hdugh Примерно 90 не помню уже...

hyijopa У меня стоит 135, а задоначено в общем 413 + хочу отсюда 20 вывести, только 3 уровень нужен.

Anon1693565176 мой Rtifnv_202132312R посмотрите сами