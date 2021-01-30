кто был хокаге после смерти наруто

RAFAEL_pio56 Аниме Боруто является вечное цукуёми.После смерти Наруто Конохомару станет 8 хокаге

Anonymous1605084506 что за ерунда поясните

RAFAEL_pio56 ты дебил я рофлю

poseno1 я 9 из хокаге

RAFAEL_pio56 да я рофлю я не смотрел почти 3 год Наруто и Боруто

Girewvf1 некто ведь Наруто не умер как бы

Catocat здохни наруто





Qbauto я был хогаке





Pandora_2008 аниме классное но его всё не пересмотреть

Arty9995 что??? наруто подох ??? я толь ко начел смотреть

Arty9995 если не читать хентай тооо нет через 100 лет в принципе если количество не будет изменятся

lopata124 Наруто не умер...

Sisa2011 Наруто не умер а Курама да

0utcaster Да живой Наруто ,живой

sanya7373 наруто умрет боруто посмотри

PozziTwoLove Да живой Наруто ,живойнаруто умрет боруто посмотри

jo_jo13 Сколько пиздаболов тут

miragiee Так он умер или нет?

Макс_Роблокс_Волков я не знаю????????????????

Macons214 а кто такой курамо





nastyamorohovskaya наруто умер и хокаге стала сарада (дочь саске)



Tuzya86 конечно же я

1919r хокаге стал хокаге

DONATRIANNA_54 ПИЩДА