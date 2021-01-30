кто был хокаге после смерти наруто

Аниме Боруто является вечное цукуёми.После смерти Наруто Конохомару станет 8 хокаге
да я рофлю я не смотрел почти 3 год Наруто и Боруто
некто ведь Наруто не умер как бы
аниме классное но его всё не пересмотреть
что??? наруто подох ??? я толь ко начел смотреть
если не читать хентай тооо нет через 100 лет в принципе если количество не будет изменятся
Наруто не умер а Курама да
наруто умрет боруто посмотри
Да живой Наруто ,живойнаруто умрет боруто посмотри
я не знаю????????????????
наруто умер и хокаге стала сарада (дочь саске)