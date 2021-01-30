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Rain

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novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
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кто был хокаге после смерти наруто

RAFAEL_pio56 avatar

RAFAEL_pio56

January 30, 2021 at 02:40 PM

Аниме Боруто является вечное цукуёми.После смерти Наруто Конохомару станет 8 хокаге
Anonymous1605084506 avatar

Anonymous1605084506

January 30, 2021 at 03:31 PM

что за ерунда поясните
RAFAEL_pio56 avatar

RAFAEL_pio56

January 30, 2021 at 03:41 PM

ты дебил я рофлю
poseno1 avatar

poseno1

January 30, 2021 at 04:00 PM

я 9 из хокаге
RAFAEL_pio56 avatar

RAFAEL_pio56

January 30, 2021 at 04:01 PM

да я рофлю я не смотрел почти 3 год Наруто и Боруто
Girewvf1 avatar

Girewvf1

February 27, 2021 at 10:24 PM

некто ведь Наруто не умер как бы
Catocat avatar

Catocat

February 28, 2021 at 01:01 AM

здохни наруто

Qbauto avatar

Qbauto

March 9, 2021 at 05:36 AM

я был хогаке

Pandora_2008 avatar

Pandora_2008

March 9, 2021 at 01:53 PM

аниме классное но его всё не пересмотреть
Arty9995 avatar

Arty9995

April 1, 2021 at 05:08 PM

что??? наруто подох ??? я толь ко начел смотреть
Arty9995 avatar

Arty9995

April 1, 2021 at 05:12 PM

если не читать хентай тооо нет через 100 лет в принципе если количество не будет изменятся
lopata124 avatar

lopata124

April 1, 2021 at 08:28 PM

Наруто не умер...
Sisa2011 avatar

Sisa2011

April 12, 2021 at 07:21 PM

Наруто не умер а Курама да
0utcaster avatar

0utcaster

April 13, 2021 at 09:28 PM

Да живой Наруто ,живой
sanya7373 avatar

sanya7373

April 14, 2021 at 10:13 PM

наруто умрет боруто посмотри
PozziTwoLove avatar

PozziTwoLove

April 14, 2021 at 10:21 PM

Да живой Наруто ,живойнаруто умрет боруто посмотри
jo_jo13 avatar

jo_jo13

April 14, 2021 at 11:28 PM

Сколько пиздаболов тут
miragiee avatar

miragiee

April 21, 2021 at 11:20 AM

Так он умер или нет?
Макс_Роблокс_Волков avatar

Макс_Роблокс_Волков

April 21, 2021 at 07:31 PM

я не знаю????????????????
Macons214 avatar

Macons214

April 21, 2021 at 11:46 PM

а кто такой курамо

nastyamorohovskaya avatar

nastyamorohovskaya

April 25, 2021 at 10:19 AM

наруто умер и хокаге стала сарада (дочь саске)
Tuzya86 avatar

Tuzya86

April 25, 2021 at 06:13 PM

конечно же я
1919r avatar

1919r

May 3, 2021 at 03:50 PM

хокаге стал хокаге
DONATRIANNA_54 avatar

DONATRIANNA_54

June 10, 2021 at 12:29 PM

ПИЩДА
FeduNolikYT avatar

FeduNolikYT

June 10, 2021 at 05:44 PM

Сарада

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кто был хокаге после смерти наруто on Ninja Forum on Gamehag