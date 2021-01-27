Помогите пжж

Disbalance260 Что делать если нет заданий за которые дают опыт?... У меня 5лвл и еще немножко осталось до 6-ого но заданий за которые можно получить опыт персонажа нет. Что делать что бы были задания?

EHAKRYT только ждать, и все.

EHAKRYT только ждать, и все.

unifail Мне дали пробную платную версию в игре. Я поддтвердила электронную почту и ввела промокод WARMWISH2020 — 300 звездных монет. Попробуй





unifail Да , все что нужно подтвердить электронную почту и тебе дадут пробную версию игру в которой ты сможешь выполнять задания дальше.