Roblox vs Valorant

roblox un tam olarak 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı vardır. valorant ın ise günlük ortalama 3 milyon kişi tarafından oynanarak ve 470 milyon saatin üzerinde izlenerek rekor kırdı. En fazla oynanarak Roblox kazandı ama Valorant ise 470 milyon saatin üzerinde izlendiği için rekor kırdı
Bence roblox hala daha güzel çünkü robloxda çok fazla oyun seçeneği var.
robloxda bana 500 robux lazım bir gönüllü roblox zengini robux lütfen atabilirmi robux
robloxda bana 500 robux lazım varmı bir gönüllü roblox
robloxda bana 500 robux lazım varmı bir roblox zengini robux lütfen atabilirmi
God sometimes removes people from your life to protect you. Do not run after them.
Tanrı bazen sizi korumak için hayatınızdan bazı insanları çıkarır. Onların peşlerinden koşmayın.
Believe deep down in your heart that you’re destined to do great things.
Kalbinizde derinlere inin, harika şeyler yapmaya yetkin biri olduğunuza inanın.
Everyone wants, happiness. No one wants pain. But you can’t have a rainbow without a little rain.
Herkes mutluluk ister. Hiç kimse acı istemez. Fakat biraz yağmur olmadan gökkuşağını göremezsiniz.
You can’t change what’s going on around you until you start changing what’s going on with you.
İçinde olup bitenleri değiştirmeden önce etrafında olup bitenleri değiştiremezsin.
People who touch your heart are always with you.
Kalbine dokunan insanlar, her zaman senin yanındadır.
Try to be a rainbow in someone’s cloud.
Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.
Try to be a rainbow in someone’s cloud.
Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.
ÇOK KONUŞTUM XD
lol you can't compare roblox with valorant
Cant be compared, But i despise the CSGO Ripoff by default.