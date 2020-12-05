Roblox vs Valorant

Depstory
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fnogaj
fnogaj
Gem10
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
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Ява Моки
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Gem8
starstablemagyarul
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مصري فلسطيني
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fnogaj
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Andre Holbrook
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Andre Holbrook
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robertbrown347
robertbrown347
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Hambali Abdullah
Hambali Abdullah
Gem7
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem218
Rain

Gem145

adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
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Roblox vs Valorant

pepeturkey avatar

pepeturkey

December 5, 2020 at 07:31 PM

roblox un tam olarak 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı vardır. valorant ın ise günlük ortalama 3 milyon kişi tarafından oynanarak ve 470 milyon saatin üzerinde izlenerek rekor kırdı. En fazla oynanarak Roblox kazandı ama Valorant ise 470 milyon saatin üzerinde izlendiği için rekor kırdı
wartaker164 avatar

wartaker164

December 5, 2020 at 08:59 PM

Bence roblox hala daha güzel çünkü robloxda çok fazla oyun seçeneği var.
MLKAMOMNKO avatar

MLKAMOMNKO

December 5, 2020 at 09:22 PM

xp kasıyom çaktırmayın
Sametkyk2006 avatar

Sametkyk2006

December 5, 2020 at 09:34 PM

robloxda bana 500 robux lazım bir gönüllü roblox zengini robux lütfen atabilirmi robux
Sametkyk2006 avatar

Sametkyk2006

December 5, 2020 at 09:35 PM

robloxda bana 500 robux lazım varmı bir gönüllü roblox
Sametkyk2006 avatar

Sametkyk2006

December 5, 2020 at 09:35 PM

robloxda bana 500 robux lazım varmı bir roblox zengini robux lütfen atabilirmi
huseyintr360 avatar

huseyintr360

December 5, 2020 at 10:59 PM

God sometimes removes people from your life to protect you. Do not run after them.
Tanrı bazen sizi korumak için hayatınızdan bazı insanları çıkarır. Onların peşlerinden koşmayın.
huseyintr360 avatar

huseyintr360

December 5, 2020 at 11:00 PM

Believe deep down in your heart that you’re destined to do great things.
Kalbinizde derinlere inin, harika şeyler yapmaya yetkin biri olduğunuza inanın.
huseyintr360 avatar

huseyintr360

December 5, 2020 at 11:00 PM

Everyone wants, happiness. No one wants pain. But you can’t have a rainbow without a little rain.
Herkes mutluluk ister. Hiç kimse acı istemez. Fakat biraz yağmur olmadan gökkuşağını göremezsiniz.
huseyintr360 avatar

huseyintr360

December 5, 2020 at 11:00 PM

You can’t change what’s going on around you until you start changing what’s going on with you.
İçinde olup bitenleri değiştirmeden önce etrafında olup bitenleri değiştiremezsin.
huseyintr360 avatar

huseyintr360

December 5, 2020 at 11:00 PM

People who touch your heart are always with you.
Kalbine dokunan insanlar, her zaman senin yanındadır.
huseyintr360 avatar

huseyintr360

December 5, 2020 at 11:00 PM

Try to be a rainbow in someone’s cloud.
Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.
huseyintr360 avatar

huseyintr360

December 5, 2020 at 11:01 PM

Try to be a rainbow in someone’s cloud.
Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.
ÇOK KONUŞTUM XD
Multam avatar

Multam

December 5, 2020 at 11:26 PM

lol you can't compare roblox with valorant

nullrae avatar

nullrae

December 5, 2020 at 11:46 PM

i like valorant more lol
Pro400 avatar

Pro400

December 6, 2020 at 02:59 AM

Roblox Roblox
Biotisms avatar

Biotisms

December 6, 2020 at 01:34 PM

Cant be compared, But i despise the CSGO Ripoff by default.

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