Roblox vs Valorant

pepeturkey roblox un tam olarak 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı vardır. valorant ın ise günlük ortalama 3 milyon kişi tarafından oynanarak ve 470 milyon saatin üzerinde izlenerek rekor kırdı. En fazla oynanarak Roblox kazandı ama Valorant ise 470 milyon saatin üzerinde izlendiği için rekor kırdı

wartaker164 Bence roblox hala daha güzel çünkü robloxda çok fazla oyun seçeneği var.

MLKAMOMNKO xp kasıyom çaktırmayın

Sametkyk2006 robloxda bana 500 robux lazım bir gönüllü roblox zengini robux lütfen atabilirmi robux



Sametkyk2006 robloxda bana 500 robux lazım varmı bir gönüllü roblox

Sametkyk2006 robloxda bana 500 robux lazım varmı bir roblox zengini robux lütfen atabilirmi

huseyintr360 God sometimes removes people from your life to protect you. Do not run after them.

Tanrı bazen sizi korumak için hayatınızdan bazı insanları çıkarır. Onların peşlerinden koşmayın.

huseyintr360 Believe deep down in your heart that you’re destined to do great things.

Kalbinizde derinlere inin, harika şeyler yapmaya yetkin biri olduğunuza inanın.

huseyintr360 Everyone wants, happiness. No one wants pain. But you can’t have a rainbow without a little rain.

Herkes mutluluk ister. Hiç kimse acı istemez. Fakat biraz yağmur olmadan gökkuşağını göremezsiniz.

huseyintr360 You can’t change what’s going on around you until you start changing what’s going on with you.

İçinde olup bitenleri değiştirmeden önce etrafında olup bitenleri değiştiremezsin.

huseyintr360 People who touch your heart are always with you.

Kalbine dokunan insanlar, her zaman senin yanındadır.

huseyintr360 Try to be a rainbow in someone’s cloud.

Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.

huseyintr360 Try to be a rainbow in someone’s cloud.

Birinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalışın.

ÇOK KONUŞTUM XD

Multam lol you can't compare roblox with valorant





nullrae i like valorant more lol

Pro400 Roblox Roblox