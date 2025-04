Co sądzicie o stronie?

bartuz1996 Na początku lekko się zniechęciłem, bo nie przychodziły mi punkty za zadania, ale okazało się, że na wersji przeglądarkowej większość zadań opisane jest na zasadzie"pobierz i zainstluj". Teraz muszę przyznać ze stroną działa bardzo szybko jeśli chodzi o nagrody za zadania. Pozostało tylko jedno - wbić lvl 3 ???? A jakie są wasze opinie?

bartuz1996 Działa to na zasadzie że czym więcej napiszesz tym więcej lvl dostaniesz? Są ciekawy jestem

DominToZiomal jest git





