Alguna vez te robaron la cuenta?

Papulince34 Lo malo de perder la cuenta es que las cosas que compraste con robux no las podes a volver a tener. A menos que tengas mas plata ahorrado o, con lo unico que tenias lo gastaste en robuxs y eso es triste . Por ejemplo a mi me robaron la cuenta que tenia robux y, me la robaron. Yo ahora tengo nueva cuenta y conservo unos robux si me ayudarian en esto estaria haciendo sorteos de robuxs. Ayudenme Pls

Exalation cuando era pequeño me dijieron que me darian robux si le daba la contraseña y si se las di





Papulince34 bueno uno son de esos los escammers

michelcrak25 no nunca solo e tenido una cuenta y nunca me la an robado ya que no doy la contraseña

Papulince34 bien eso esta bien para que no digas tus datos privados





Papulince34 Eljuego me encanta estas reseñas

Papulince34 al ser ten recomendadas son increibles para jugarlos

jonas_vallejo1 si pero fue un amigo y aun tengo la cuenta :V





daniscat199 no pero digamos q tengo un gmail equibocado en la verificacion y me cambiaron la contraseña y nose ke hacer ;-;

Lau_OuO ami me robaron la cuenta :;c me engañaron me destrosaron bOe xd

Lau_OuO es muy triste porque aparte tenia 3 años de cuenta