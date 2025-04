Que juegos suelen jugar en roblox

me gustan todos pero juego mas toh, adopt me y murder mystery 2

Ana123Ana

Los juegos que mas me gustan son Brookhaven,Meepcity,Jailbreak y Tower of **** ya que son juegos muy tranquilos sin embargo a veces los usuarios toman actitudes desagradables o hacen cosas que no necesariamente son correctas para un juego donde gran parte del publico son niños pequeños (se que tambien hay gente mas grande),lo menciono porque me ha tocado pasar experiencias incomodas mientras juego con mis primas (niñas pequeñas),llegan usuarios y hacen cosas desagradables lo cual llega a resultar molesto.