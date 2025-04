Como conociste roblox???

Firulais7u7nwn Aca recapitulamos como conocimos roblox y que nos inspiró para jugarlo

warren_quiros lo conoci hace 2 años y porque mi amigo me lo enseño

Firulais7u7nwn Que bueno yo tmb creo que roblox es una plataforma muy buena, para todas las edades

JHONYER31 yo me meti en juegos y me apareció el juego roblox

jazjazuwu en publicidad xD



takyhime mi hermanito menor le gustaba ese juego xD y pues :V me gusto a mi tambien xdxd



zhamy08uwu Holaaa Uwu

Yaskuik lo vi y pues dije a ver y ya jajaja

angelicamvc81 Yo, por mi hermano!

FloStar777 ni me acuerdo creo que solo lo vi en la play store y lo descargue XDDD

UCH1M4Z lo conoci gracias a roby :3 y lyna

UnAlienNormal buenas :> estaba en un gym (Cuando tenía 11) y mi papá me tenía que llevar a la guardería por ser menor de 12, así que las señoras me invitaron a jugar en las computadoras y así fue como lo conocí

mmaxi132 lo conoci por mi hermano menor, juegazo!





luis_pinta conoci roblox gracias a un amigo que me lo recomendo

carlitos_vx yo conocí Roblox primero un amigo de mi hermana se lo aconsejo y yo estaba así lo conocí

TheLightShadow bueno nada mas lo conoci por una publicidad en el yt

milkykunuwo Por lyna en 2017

SInNombrexdxd No se si ya respondi este hilo pero por si algo fue por medio de un primo

estreshaUwU io conoci robloc x un youtuber c:





SONG_WAR yo lo conoci de casualidad cuando vi un anuncio acerca de ese juego entonces como estaba aburrido y no tenia nada que hacer le di al anuncio entre a la pagina de registros de roblox y me cree una cuenta y luego me entretuve mucho con los diversos juegos que tenia por ofrecer roblox la verdad me quede fasinado muchas gracias roblox por haberme distraido ese dia :) un juegazo!!!

Cielaaaaa youtube xd

Juliana8080 io lo conocí fue por una ex mejor amiga que me dijo que lo jugará que era muy bueno y pss si le hize caso lo descarge y pss ahora me encantó lo conocí el año pasado

plumitoYT sabes q no me acuerdo meparese q lo vi en un youtuber y lo quise jugar antes del roblox jugaba minecraft conosi roblox no juego mas minecraft f por minecraft