роблокс хорошая игра или нет?

max238max_02 игра хорошая много игр но она быстро надоедает теже тайконы однообразны есть конечно и выделяющийся игры но все со времинем надоедает и роблокс давольно быстро

Dobro2000 Сказать сложно зависит от того что делают люди





User_Unknown Роблокс это не игра , а платформа на которой много игр ,например хорроры , которые реально страшные из за скримеров XD ,например есть игра It Lurks , They Lurks (It Lurks первая часть игры)





artem22843 игра хорошая много игр но она быстро надоедает теже тайконы однообразны есть конечно и выделяющийся игры но все со времинем надоедает и роблокс давольно быстро

Numitu_YT Роблокс это не игра , а платформа на которой много игр ,например хорроры, файтинги, которые реально страшные и эпические, например есть игра Boku no Roblox: Remastered, They Lurks (It Lurks первая часть игры)



dima_chekma да хороша я онаааааа

4eByrek_imposter228 Платформа хорошая , да именно платформа . Есть интересные режимы . Но также есть и так себе : тайконы , однообразные симуляторы (конечно не все плохие) . Лично для меня роблокс хорошая платформа . Одна из проблем это комьюнити , есть : токсики , кулкиды для которых если у вас нету вещей за робуксы вы нуб ( НО! не все) .

sasha_186 5 лет играю и очень класные игры там можно создавать свой карты и очень много игр и екшн стрелялки там мжно изменять свой скин проходить поркуры короче очень мне нравится эта игра советую

JustOff Роблокс не игра. Это платформа на которой создаются режимы

Nitay111 7 лет играю и очень класные игры там можно создавать свои карты и очень много игр и это не платформа платформа это роблокс студио

Fireboymaster Очень хорошая игра даже не сомневайся

kirispraytsprutgem раньше роблокс была крутая игра сейчас она скатилось:sleepy::sleepy::sleepy:

solo140 вот если бы графику завезли.... тогда норм

igor_sorokin1 Хорошо игра поэтому давно играл мне было неплохо