игра хорошая много игр но она быстро надоедает теже тайконы однообразны есть конечно и выделяющийся игры но все со времинем надоедает и роблокс давольно быстро
Сказать сложно зависит от того что делают люди
Роблокс это не игра , а платформа на которой много игр ,например хорроры , которые реально страшные из за скримеров XD ,например есть игра It Lurks , They Lurks (It Lurks первая часть игры)
игра хорошая много игр но она быстро надоедает теже тайконы однообразны есть конечно и выделяющийся игры но все со времинем надоедает и роблокс давольно быстро
Роблокс это не игра , а платформа на которой много игр ,например хорроры, файтинги, которые реально страшные и эпические, например есть игра Boku no Roblox: Remastered, They Lurks (It Lurks первая часть игры)
Платформа хорошая , да именно платформа . Есть интересные режимы . Но также есть и так себе : тайконы , однообразные симуляторы (конечно не все плохие) . Лично для меня роблокс хорошая платформа . Одна из проблем это комьюнити , есть : токсики , кулкиды для которых если у вас нету вещей за робуксы вы нуб ( НО! не все) .
5 лет играю и очень класные игры там можно создавать свой карты и очень много игр и екшн стрелялки там мжно изменять свой скин проходить поркуры короче очень мне нравится эта игра советую
Роблокс не игра. Это платформа на которой создаются режимы
7 лет играю и очень класные игры там можно создавать свои карты и очень много игр и это не платформа платформа это роблокс студио
Очень хорошая игра даже не сомневайся
раньше роблокс была крутая игра сейчас она скатилось:sleepy::sleepy::sleepy:
вот если бы графику завезли.... тогда норм
Хорошо игра поэтому давно играл мне было неплохо
ВЫ ЧО ДАААААААААААААААААААААААА