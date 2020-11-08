Rain

Gem2

unranked rank iconPaulTran: it's so hot
unranked rank iconPhanupong: @kre_tingr5673
SystemGamehag: 3 users received Gem46 from the Rain.
unranked rank iconaidan: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconEsteban: lol
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem437 from the Rain.
unranked rank iconPaulTran: thanks so much
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconFerrason Andreaa: Good
unranked rank iconJoni 777: HHH
AdminJoshverd: Ok, I Pullup emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Coffin emote (inline chat version) Coffin emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Very Cat emote (inline chat version) Very Cat emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Kekwait emote (inline chat version) Astute Gentleman emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Ya quiero tener robux para ya gastar en cualquier cosa
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Para gastar
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Quiero tener ya robux
SystemGamehag: One user received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
unranked rank iconIvanna Palomo: Como le ago para conseguir robux?
unranked rank iconRyan Deals: Lol
unranked rank iconSamuel Mejia: aa
Sign in to start chatting

25

0/160

Back to Roblox

роблокс хорошая игра или нет?

max238max_02 avatar

max238max_02

November 8, 2020 at 04:11 AM

игра хорошая много игр но она быстро надоедает теже тайконы однообразны есть конечно и выделяющийся игры но все со времинем надоедает и роблокс давольно быстро
Dobro2000 avatar

Dobro2000

November 8, 2020 at 05:18 AM

Сказать сложно зависит от того что делают люди

User_Unknown avatar

User_Unknown

November 8, 2020 at 07:14 AM

Роблокс это не игра , а платформа на которой много игр ,например хорроры , которые реально страшные из за скримеров XD ,например есть игра It Lurks , They Lurks (It Lurks первая часть игры)

artem22843 avatar

artem22843

November 8, 2020 at 07:51 AM

игра хорошая много игр но она быстро надоедает теже тайконы однообразны есть конечно и выделяющийся игры но все со времинем надоедает и роблокс давольно быстро
Numitu_YT avatar

Numitu_YT

November 8, 2020 at 11:00 AM

Роблокс это не игра , а платформа на которой много игр ,например хорроры, файтинги, которые реально страшные и эпические, например есть игра Boku no Roblox: Remastered, They Lurks (It Lurks первая часть игры)
dima_chekma avatar

dima_chekma

November 8, 2020 at 01:30 PM

да хороша я онаааааа
4eByrek_imposter228 avatar

4eByrek_imposter228

November 8, 2020 at 01:35 PM

Платформа хорошая , да именно платформа . Есть интересные режимы . Но также есть и так себе : тайконы , однообразные симуляторы (конечно не все плохие) . Лично для меня роблокс хорошая платформа . Одна из проблем это комьюнити , есть : токсики , кулкиды для которых если у вас нету вещей за робуксы вы нуб ( НО! не все) .
sasha_186 avatar

sasha_186

November 11, 2020 at 09:51 PM

5 лет играю и очень класные игры там можно создавать свой карты и очень много игр и екшн стрелялки там мжно изменять свой скин проходить поркуры короче очень мне нравится эта игра советую
JustOff avatar

JustOff

November 11, 2020 at 10:07 PM

Роблокс не игра. Это платформа на которой создаются режимы
Nitay111 avatar

Nitay111

November 11, 2020 at 10:33 PM

7 лет играю и очень класные игры там можно создавать свои карты и очень много игр и это не платформа платформа это роблокс студио
Fireboymaster avatar

Fireboymaster

November 11, 2020 at 10:45 PM

Очень хорошая игра даже не сомневайся
kirispraytsprutgem avatar

kirispraytsprutgem

November 11, 2020 at 10:53 PM

раньше роблокс была крутая игра сейчас она скатилось:sleepy::sleepy::sleepy:
solo140 avatar

solo140

November 11, 2020 at 11:04 PM

вот если бы графику завезли.... тогда норм
igor_sorokin1 avatar

igor_sorokin1

November 12, 2020 at 03:08 AM

Хорошо игра поэтому давно играл мне было неплохо
dinooooo12578 avatar

dinooooo12578

November 12, 2020 at 10:20 AM

ВЫ ЧО ДАААААААААААААААААААААААА
enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy