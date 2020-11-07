Что можно купить за один робукс?
Тестовый геймпасс который ничего не даёт.
Почти что ничего. Только штаны брюки или джинсы которые неочень выглядят
А что за тестовый геймпасс? Я просто не понял о чем вы.
Можно купить джинсовые штаны
Мой ник, если что 666BrawlKiller999
ничего ха один робукс не купиш
Какую-нибудь картинку на живот,или-штаны говняные)пх
подскажите, какую одежу можно купить за один робукс?
можно купить джинсы за 1 робукс или например майку, но майку можно и самому создать и не тратить робуксы
донат в симуляторе супер удара который даёт х2 удар за 1 робукс и х2 цена и сила каждый донат