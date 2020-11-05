Сколько у вас робаксов?

у меня тоже 5 робуксов но вчера вывел 10 робуксов)
0 :confused::confused::confused::confused:
у меня было ого го а щяс 1
мой прошлый акк взломали и там мои 2 робукса осталось
мне друзья подарили 2000 робуксов осталось 12
игра топ но дня любителей
топ топ топ топ топтоп топ топ топ топ топ топ топ
топ топ топ топ топтоп топ топ топ топ топ топ топ
воще топ топ топ топ топ топ топ топ топ
оооооооо класс класныйтоп топчик крутойц
клосососососоосососоосооосоо сосососоосос
топ класный вопще клас топ топчик