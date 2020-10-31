qlq peut mexpliquer le but de se jeux?????

je ne comprend pas le jeux
LOL C EST TRES COMPLUIQUÉ
salut comment on fait pour aller au lvl 3
tu peut repondre a des commentaire ou bien tu commente des truc
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Tôi need get lv up to 3 i need robux pls gamehag help me!
GearBGGearBGHuy hiệu GearBG
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oui moi ausssi je comprends pas
قِفْ فَوْقَ أَعْنَاقِ الثواني الْبَاقِيَةَ
وَاُقْطُفْ بِنَبْضِكَ أَمْنِيَاتِ عَالِيَةَ
رَفْرَفٌ عَلَى جُنْحِ الْخَيَالِ مِحْلَقًا
فَوْقَ السَّحَابِ بِسَحَرِ تِلْكَ الْقَافِيَةِ
وَاُسْكُبْ يَنَابِيعَ الْجَمَالِ بِحَرْفِهَا..
حُروفُ سَاحِرَةُ تَسْقِطُ عَلَى الْقَلْبِ
كَتَسَاقُطِ النَّدَى عَلَى الْأَوْرَاقِ فِي الصَّبَاحِ
بُوتَقَةَ حُروفٍ بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ وَبَريقِهَا اللَّامِعِ
سيمفونية عَذْبَةً وَتَعْبِيرَ أَرَقٍ مِنَ النَّسِيمِ
طوبَى لَكَ وَلِحُروفِكَ الَّتِي تَعَانُقِ الْإِبْدَاعِ
إنَّ قَلْبِي يَرْغَب حَيْثُمَا قلمك يَكْتُب
فَحَيْثُمَا تُسْلَك فَأَنَا عَلَى أَثَرِك تابعاً
وَقَد حَاوَلَت مِرَارًا وتِكرَاراً
أَنْ أخْتَارَ أَحَدٌ السُّطُور لأعبر عَن جَمَالِه
فَوَجَدْت كُلِّ سَطْرٍ أَجْمَلُ مِنْ سَابِقَه
وَإِنَّ لِنَظَّمَكَ جَوَاهِرُ
وَعَقَدَ مِنَ التَّعْبِيرَاتِ الْمُوسِيقِيَّةِ الْمُتَنَافِسَةِ
سَمْفُونِيَّةَ كَامِلِة مُتَكَامِلِة وَفَوْقَ أوصاف الْجَمَالَ
فَخَامَةَ حُروفِكَ هَزَّتْ عَرْشُ الأبجدية فِي الإبداع
حُروفَكَ نَبْضَاتٍ تَتَّسِمُ بِبرَاءِة الرَّوْحَ وَرَقَّى الْمُعَنَّ
مِنْ وَحَيَّ الْعُيُونِ تَعْزِفُ شِعْرًا
وَمِنْ فَيْضِ الْمَحَبَّةِ تَنْثُرُ درراً
حُروفَ أَشْعَلَتِ السُّطُورُ أشواقاً
بِأُسْلوبِ مَاسِّي لَا يُعْلَى عِلِّيُّهُ
صَبَاحَ الْإِبْدَاعِ الْمُتَوَاصِلِ وَالْحُروفِ الْبَهِيَّةِ
صَبَاحُكُمْ :rose::herb::rose: يَخْتَلِفُ نُورُهُ
تَتَفَتَّحُ وُرُودُهُ :bouquet::herb::bouquet: وَزُهورَهُ
تُبَشِّرُ بِالْهُنَا :cherry_blossom::herb::cherry_blossom: طُيُورَهُ
صَبَاحَ الْخَيْرِ :palm_tree::hibiscus::palm_tree: وَسُرُورَهُ
نَصُّ جَمِيلُ وَكَلِمَاتُ رَاقِيَةُ مَنْ حَرْفِكَ الْمَعْهُودِ
جَمَالَ الْحَرْفِ وَجَمَالِ الْمُعَنَّى يَلْتَقِيَانِ
حُروفٌ فِي الصَّمِيمِ مِنْ عُمْقِ الْوَاقِعِ الْألِيمِ
حُروفَ مَوْزُونَةَ وَكَلَاَمَ مَنْظُومَ لِكَاتِبِ مُتَمَكِّنِ وَأنِيقِ
ماأروعك !! أَتْحَفَتْ سَحَرَا عَانَقَ الْأَبْصَارُ.
حِينَ تَنَثُّرِ فَيْرُوزِ حُروفِكَ
نَسْتَنْشِقُ سُمُوَّ قَوَافِيِهَا
فَتَتَحَوَّلُ الْمَشَاعِرُ إِلَى مُوسِيقَى
فَقَطْ عَنْدَمًا تَلْتَقِي بِقَوَافِيِكَ الْمُحِبَّةِ
نَصُّ جَمِيلُ وَكَلِمَاتُ رَاقِيَةُ مَنْ حَرْفِكَ الْمَعْهُودِ
جَمَالَ الْحَرْفِ وَجَمَالِ الْمُعَنَّى يَلْتَقِيَانِ
حُروفٌ فِي الصَّمِيمِ مِنْ عُمْقِ الْوَاقِعِ الْألِيمِ
حُروفَ مَوْزُونَةَ وَكَلَاَمَ مَنْظُومَ لِكَاتِبِ مُتَمَكِّنِ وَأنِيقِ
ماأروعك !! أَتْحَفَتْ سَحَرَا عَانَقَ الْأَبْصَارُ
لَوْ تَعَرُّفَ الْحُروفِ أَنَّ مَنْ صَاغَهَا
هِى تِلْكَ أنَامِلِكَ الذَّهَبِيَّةِ
لِخَرَجَتْ مَنْ دَوَاوينِهَا لِتَقَبَّلَ يَدَاكَ
مَسَاءَكَ صُورَ تَرسُّمِهَا رَيَّشَتْكَ
تَنْسُجُ لَنَا أحلاما نُسَكِّنُهَا مِرَارًا وَأَبَدًا
حُروفُ رَائِعَةُ كَشَلَاَّلِ مَاءِ عَذْبٍ
يَنْسَابُ مَنْ سَفْحِ جَبَلٍ
فَيَسْقِي قَلُوبُ الظَّمِئِ
بُورِكَ الْعَقْلُ بِمَا جَادُّ مَنِ النَّغْمِ
وَدَامَ اللِّسَانُ وَمَا نَظْمٍ