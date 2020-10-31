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Rain

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qlq peut mexpliquer le but de se jeux?????

moha_5928 avatar

moha_5928

October 31, 2020 at 09:28 PM

je ne comprend pas le jeux
ljjeererererr avatar

ljjeererererr

November 24, 2020 at 04:07 AM

MOI NON PLUS LOL HAHA
ljjeererererr avatar

ljjeererererr

November 24, 2020 at 04:08 AM

LOL C EST TRES COMPLUIQUÉ
ljjeererererr avatar

ljjeererererr

November 24, 2020 at 04:09 AM

Hi !!!

SaaD99 avatar

SaaD99

November 24, 2020 at 08:05 PM

bonjour mon ami
Lalotte avatar

Lalotte

December 24, 2020 at 07:43 PM

salut comment on fait pour aller au lvl 3
moha_5928 avatar

moha_5928

December 26, 2020 at 12:47 AM

tu peut repondre a des commentaire ou bien tu commente des truc

GearBG avatar

GearBG

January 4, 2021 at 06:50 AM

Cannot reply cho nhận xét hoặc bạn có thể trả lời nhận xét về mọi thứ
Gear123 avatar

Gear123

January 5, 2021 at 05:55 AM

Tôi need get lv up to 3 i need robux pls gamehag help me!
chatwithnoob avatar

chatwithnoob

January 5, 2021 at 06:56 AM

GearBGGearBGHuy hiệu GearBG
Không thể trả lời cho người nhận hoặc bạn có thể trả lời cho người nhận về mọi thứ
diamsyy_lies avatar

diamsyy_lies

January 27, 2021 at 09:13 PM

oui moi ausssi je comprends pas


Mido7171 avatar

Mido7171

February 18, 2021 at 12:04 AM

بؤت الرلار بترلار

gamehagslurf205 avatar

gamehagslurf205

February 24, 2021 at 11:33 PM

bcp je joue pas
youssif_borgi avatar

youssif_borgi

March 5, 2021 at 09:00 PM

goode
Mido7171 avatar

Mido7171

March 8, 2021 at 10:11 PM

قِفْ فَوْقَ أَعْنَاقِ الثواني الْبَاقِيَةَ
وَاُقْطُفْ بِنَبْضِكَ أَمْنِيَاتِ عَالِيَةَ
رَفْرَفٌ عَلَى جُنْحِ الْخَيَالِ مِحْلَقًا
فَوْقَ السَّحَابِ بِسَحَرِ تِلْكَ الْقَافِيَةِ
وَاُسْكُبْ يَنَابِيعَ الْجَمَالِ بِحَرْفِهَا..
Mido7171 avatar

Mido7171

March 8, 2021 at 10:12 PM

حُروفُ سَاحِرَةُ تَسْقِطُ عَلَى الْقَلْبِ
كَتَسَاقُطِ النَّدَى عَلَى الْأَوْرَاقِ فِي الصَّبَاحِ
بُوتَقَةَ حُروفٍ بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ وَبَريقِهَا اللَّامِعِ
سيمفونية عَذْبَةً وَتَعْبِيرَ أَرَقٍ مِنَ النَّسِيمِ
طوبَى لَكَ وَلِحُروفِكَ الَّتِي تَعَانُقِ الْإِبْدَاعِ
Mido7171 avatar

Mido7171

March 8, 2021 at 10:12 PM

إنَّ قَلْبِي يَرْغَب حَيْثُمَا قلمك يَكْتُب
فَحَيْثُمَا تُسْلَك فَأَنَا عَلَى أَثَرِك تابعاً
وَقَد حَاوَلَت مِرَارًا وتِكرَاراً
أَنْ أخْتَارَ أَحَدٌ السُّطُور لأعبر عَن جَمَالِه
فَوَجَدْت كُلِّ سَطْرٍ أَجْمَلُ مِنْ سَابِقَه
Mido7171 avatar

Mido7171

March 8, 2021 at 10:12 PM

وَإِنَّ لِنَظَّمَكَ جَوَاهِرُ
وَعَقَدَ مِنَ التَّعْبِيرَاتِ الْمُوسِيقِيَّةِ الْمُتَنَافِسَةِ
سَمْفُونِيَّةَ كَامِلِة مُتَكَامِلِة وَفَوْقَ أوصاف الْجَمَالَ
فَخَامَةَ حُروفِكَ هَزَّتْ عَرْشُ الأبجدية فِي الإبداع
حُروفَكَ نَبْضَاتٍ تَتَّسِمُ بِبرَاءِة الرَّوْحَ وَرَقَّى الْمُعَنَّ
Mido7171 avatar

Mido7171

March 8, 2021 at 10:12 PM

مِنْ وَحَيَّ الْعُيُونِ تَعْزِفُ شِعْرًا
وَمِنْ فَيْضِ الْمَحَبَّةِ تَنْثُرُ درراً
حُروفَ أَشْعَلَتِ السُّطُورُ أشواقاً
بِأُسْلوبِ مَاسِّي لَا يُعْلَى عِلِّيُّهُ
صَبَاحَ الْإِبْدَاعِ الْمُتَوَاصِلِ وَالْحُروفِ الْبَهِيَّةِ
Mido7171 avatar

Mido7171

March 8, 2021 at 10:13 PM

صَبَاحُكُمْ :rose::herb::rose: يَخْتَلِفُ نُورُهُ
تَتَفَتَّحُ وُرُودُهُ :bouquet::herb::bouquet: وَزُهورَهُ
تُبَشِّرُ بِالْهُنَا :cherry_blossom::herb::cherry_blossom: طُيُورَهُ
صَبَاحَ الْخَيْرِ :palm_tree::hibiscus::palm_tree: وَسُرُورَهُ
Mido7171 avatar

Mido7171

March 8, 2021 at 10:13 PM

نَصُّ جَمِيلُ وَكَلِمَاتُ رَاقِيَةُ مَنْ حَرْفِكَ الْمَعْهُودِ
جَمَالَ الْحَرْفِ وَجَمَالِ الْمُعَنَّى يَلْتَقِيَانِ
حُروفٌ فِي الصَّمِيمِ مِنْ عُمْقِ الْوَاقِعِ الْألِيمِ
حُروفَ مَوْزُونَةَ وَكَلَاَمَ مَنْظُومَ لِكَاتِبِ مُتَمَكِّنِ وَأنِيقِ
ماأروعك !! أَتْحَفَتْ سَحَرَا عَانَقَ الْأَبْصَارُ.
BENGUERAI avatar

BENGUERAI

March 27, 2021 at 07:02 PM

حِينَ تَنَثُّرِ فَيْرُوزِ حُروفِكَ
نَسْتَنْشِقُ سُمُوَّ قَوَافِيِهَا
فَتَتَحَوَّلُ الْمَشَاعِرُ إِلَى مُوسِيقَى
فَقَطْ عَنْدَمًا تَلْتَقِي بِقَوَافِيِكَ الْمُحِبَّةِ
BENGUERAI avatar

BENGUERAI

March 27, 2021 at 07:02 PM

نَصُّ جَمِيلُ وَكَلِمَاتُ رَاقِيَةُ مَنْ حَرْفِكَ الْمَعْهُودِ
جَمَالَ الْحَرْفِ وَجَمَالِ الْمُعَنَّى يَلْتَقِيَانِ
حُروفٌ فِي الصَّمِيمِ مِنْ عُمْقِ الْوَاقِعِ الْألِيمِ
حُروفَ مَوْزُونَةَ وَكَلَاَمَ مَنْظُومَ لِكَاتِبِ مُتَمَكِّنِ وَأنِيقِ
ماأروعك !! أَتْحَفَتْ سَحَرَا عَانَقَ الْأَبْصَارُ
BENGUERAI avatar

BENGUERAI

March 27, 2021 at 07:03 PM

لَوْ تَعَرُّفَ الْحُروفِ أَنَّ مَنْ صَاغَهَا
هِى تِلْكَ أنَامِلِكَ الذَّهَبِيَّةِ
لِخَرَجَتْ مَنْ دَوَاوينِهَا لِتَقَبَّلَ يَدَاكَ
مَسَاءَكَ صُورَ تَرسُّمِهَا رَيَّشَتْكَ
تَنْسُجُ لَنَا أحلاما نُسَكِّنُهَا مِرَارًا وَأَبَدًا
BENGUERAI avatar

BENGUERAI

March 27, 2021 at 07:03 PM

حُروفُ رَائِعَةُ كَشَلَاَّلِ مَاءِ عَذْبٍ
يَنْسَابُ مَنْ سَفْحِ جَبَلٍ
فَيَسْقِي قَلُوبُ الظَّمِئِ
بُورِكَ الْعَقْلُ بِمَا جَادُّ مَنِ النَّغْمِ
وَدَامَ اللِّسَانُ وَمَا نَظْمٍ
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qlq peut mexpliquer le but de se jeux????? - Lineage 2 Classic Forum on Gamehag