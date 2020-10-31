qlq peut mexpliquer le but de se jeux?????

moha_5928 je ne comprend pas le jeux

ljjeererererr MOI NON PLUS LOL HAHA

ljjeererererr LOL C EST TRES COMPLUIQUÉ

ljjeererererr Hi !!!





SaaD99 bonjour mon ami

Lalotte salut comment on fait pour aller au lvl 3



moha_5928 tu peut repondre a des commentaire ou bien tu commente des truc





GearBG Cannot reply cho nhận xét hoặc bạn có thể trả lời nhận xét về mọi thứ

Gear123 Tôi need get lv up to 3 i need robux pls gamehag help me!

chatwithnoob GearBGGearBGHuy hiệu GearBG

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diamsyy_lies oui moi ausssi je comprends pas







Mido7171 بؤت الرلار بترلار





gamehagslurf205 bcp je joue pas

youssif_borgi goode

Mido7171 قِفْ فَوْقَ أَعْنَاقِ الثواني الْبَاقِيَةَ

وَاُقْطُفْ بِنَبْضِكَ أَمْنِيَاتِ عَالِيَةَ

رَفْرَفٌ عَلَى جُنْحِ الْخَيَالِ مِحْلَقًا

فَوْقَ السَّحَابِ بِسَحَرِ تِلْكَ الْقَافِيَةِ

وَاُسْكُبْ يَنَابِيعَ الْجَمَالِ بِحَرْفِهَا..

Mido7171 حُروفُ سَاحِرَةُ تَسْقِطُ عَلَى الْقَلْبِ

كَتَسَاقُطِ النَّدَى عَلَى الْأَوْرَاقِ فِي الصَّبَاحِ

بُوتَقَةَ حُروفٍ بِحَرَارَةِ الشَّمْسِ وَبَريقِهَا اللَّامِعِ

سيمفونية عَذْبَةً وَتَعْبِيرَ أَرَقٍ مِنَ النَّسِيمِ

طوبَى لَكَ وَلِحُروفِكَ الَّتِي تَعَانُقِ الْإِبْدَاعِ

Mido7171 إنَّ قَلْبِي يَرْغَب حَيْثُمَا قلمك يَكْتُب

فَحَيْثُمَا تُسْلَك فَأَنَا عَلَى أَثَرِك تابعاً

وَقَد حَاوَلَت مِرَارًا وتِكرَاراً

أَنْ أخْتَارَ أَحَدٌ السُّطُور لأعبر عَن جَمَالِه

فَوَجَدْت كُلِّ سَطْرٍ أَجْمَلُ مِنْ سَابِقَه

Mido7171 وَإِنَّ لِنَظَّمَكَ جَوَاهِرُ

وَعَقَدَ مِنَ التَّعْبِيرَاتِ الْمُوسِيقِيَّةِ الْمُتَنَافِسَةِ

سَمْفُونِيَّةَ كَامِلِة مُتَكَامِلِة وَفَوْقَ أوصاف الْجَمَالَ

فَخَامَةَ حُروفِكَ هَزَّتْ عَرْشُ الأبجدية فِي الإبداع

حُروفَكَ نَبْضَاتٍ تَتَّسِمُ بِبرَاءِة الرَّوْحَ وَرَقَّى الْمُعَنَّ

Mido7171 مِنْ وَحَيَّ الْعُيُونِ تَعْزِفُ شِعْرًا

وَمِنْ فَيْضِ الْمَحَبَّةِ تَنْثُرُ درراً

حُروفَ أَشْعَلَتِ السُّطُورُ أشواقاً

بِأُسْلوبِ مَاسِّي لَا يُعْلَى عِلِّيُّهُ

صَبَاحَ الْإِبْدَاعِ الْمُتَوَاصِلِ وَالْحُروفِ الْبَهِيَّةِ

Mido7171 صَبَاحُكُمْ :rose::herb::rose: يَخْتَلِفُ نُورُهُ

تَتَفَتَّحُ وُرُودُهُ :bouquet::herb::bouquet: وَزُهورَهُ

تُبَشِّرُ بِالْهُنَا :cherry_blossom::herb::cherry_blossom: طُيُورَهُ

صَبَاحَ الْخَيْرِ :palm_tree::hibiscus::palm_tree: وَسُرُورَهُ

Mido7171 نَصُّ جَمِيلُ وَكَلِمَاتُ رَاقِيَةُ مَنْ حَرْفِكَ الْمَعْهُودِ

جَمَالَ الْحَرْفِ وَجَمَالِ الْمُعَنَّى يَلْتَقِيَانِ

حُروفٌ فِي الصَّمِيمِ مِنْ عُمْقِ الْوَاقِعِ الْألِيمِ

حُروفَ مَوْزُونَةَ وَكَلَاَمَ مَنْظُومَ لِكَاتِبِ مُتَمَكِّنِ وَأنِيقِ

ماأروعك !! أَتْحَفَتْ سَحَرَا عَانَقَ الْأَبْصَارُ.

BENGUERAI حِينَ تَنَثُّرِ فَيْرُوزِ حُروفِكَ

نَسْتَنْشِقُ سُمُوَّ قَوَافِيِهَا

فَتَتَحَوَّلُ الْمَشَاعِرُ إِلَى مُوسِيقَى

فَقَطْ عَنْدَمًا تَلْتَقِي بِقَوَافِيِكَ الْمُحِبَّةِ

BENGUERAI نَصُّ جَمِيلُ وَكَلِمَاتُ رَاقِيَةُ مَنْ حَرْفِكَ الْمَعْهُودِ

جَمَالَ الْحَرْفِ وَجَمَالِ الْمُعَنَّى يَلْتَقِيَانِ

حُروفٌ فِي الصَّمِيمِ مِنْ عُمْقِ الْوَاقِعِ الْألِيمِ

حُروفَ مَوْزُونَةَ وَكَلَاَمَ مَنْظُومَ لِكَاتِبِ مُتَمَكِّنِ وَأنِيقِ

ماأروعك !! أَتْحَفَتْ سَحَرَا عَانَقَ الْأَبْصَارُ

BENGUERAI لَوْ تَعَرُّفَ الْحُروفِ أَنَّ مَنْ صَاغَهَا

هِى تِلْكَ أنَامِلِكَ الذَّهَبِيَّةِ

لِخَرَجَتْ مَنْ دَوَاوينِهَا لِتَقَبَّلَ يَدَاكَ

مَسَاءَكَ صُورَ تَرسُّمِهَا رَيَّشَتْكَ

تَنْسُجُ لَنَا أحلاما نُسَكِّنُهَا مِرَارًا وَأَبَدًا