typy czołgów

adam5493

To zależy jak chcesz grać. Jak lubisz niezły pancerz fajne działa raczej dla ciebie są ciężkie. Tu najlepszym wyborem jest według mnie polski 60 tp lub niemieckie E 100. Można także rozważyć IS 7. Jeśli preferujesz czołgi bardzo szybkie i zajeżdżanie przeciwników od flanki wybierz francuskiego kołowca. Medy są w miare szybkie i niektóre mają nawet nawet pancerz, fajny jest leopard 1 i ruski 430u. Niszczycielami można grać na dwa sposoby albo rushować - do tego dobry jest ruski Obj. 268 4, a jak wolisz kampić to strv jest dla ciebie. Arty ne wybieraj bo to zło ;)

A jeśli chodzi o to czym lupie grać to ciężkie.