я только зарабатываю на них :^
уууууууууууууууууууууууууууууу
ууууууууууууууууууууууууууу
на данный момент только 10(
очень жаль, но я стремлюсь заработать больше и вам советую)
Как вообще их зарабатывать
я нечего не заработал ток 90 камней
я перевела от сюда 20 робуксов по одельности
я зароботал 0 скоро накоплю :>
Не понимаю что делать,мне приз должны были вевести ещё вчера?
я только 10 и 20 10 за 200 кд а 20 за 320 кд логично и того 200+320=520кд взамен на 30 робуксов Ответ:8ball:
Пока что 0 но я коплю 50 -100
я бог делать упоротый коментарий
кста роблокс вышол в 2005 г удивительно но да и кста в роблоксе есть секретная вещь меделька которая даётся за 20 лет игры роблокс!
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