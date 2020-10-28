сколько робаков вы заработали на gamehag?

baksek228 я только зарабатываю на них :^

ArTeM4K161PRO я 50 робуксов заработал





ArTeM4K161PRO 32к3ак 4йн5 3у4рпнй35н3

ArTeM4K161PRO уууууууууууууууууууууууууууууу

ArTeM4K161PRO ууууууууууууууууууу

ArTeM4K161PRO ууууууууууууууууууууууууууу

ArTeM4K161PRO ууууууууууууууу

ArTeM4K161PRO 4е324цпен ц2йри

SashkaKakashka на данный момент только 10(

SashkaKakashka очень жаль, но я стремлюсь заработать больше и вам советую)

prosto_taya90 я хз. у меня пока 5(((

prosto_taya90 Как вообще их зарабатывать

Sup4ik12345 Мой ответ не знаю

Bogdangg2334 я нечего не заработал ток 90 камней

0blackLoveGirl0 я перевела от сюда 20 робуксов по одельности

gweerg34 пака 0





inferno9323456 я зароботал 0 скоро накоплю :>

romka292929 Пока 0

DeLightniNg Не понимаю что делать,мне приз должны были вевести ещё вчера?





fsf3344 я только 10 и 20 10 за 200 кд а 20 за 320 кд логично и того 200+320=520кд взамен на 30 робуксов Ответ:8ball:

WannaCry4you всего 30, 5,5,10,20

doshik945 Пока что 0 но я коплю 50 -100

fsf3344 я бог делать упоротый коментарий

fsf3344 кста роблокс вышол в 2005 г удивительно но да и кста в роблоксе есть секретная вещь меделька которая даётся за 20 лет игры роблокс!