Какой симулятор самый крутой???

Хочу сыграть в самый крутой симулятор.
Не знаю, мне больше всего нравится Job Simulator
Все симуляторы крутые))Их много
Roblox — это платформа для создания игр, которая позволяет игрокам создавать свои собственные игры, используя собственный движок Roblox Studio
Редко играю в симуляторы поетому не в курсе
Глупый вопрос. У каждого свой вкус, к примеру тебе не нравится что-то, а кому-то это нравится.
роблокс просто игра класс я купил 2000 робаксов это ты одно роботоет но уровень снижается
Симуляторы однотипные. Так что никакой