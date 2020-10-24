Почему вы любите роблокс??

Just_Bisnes роблокс моя любимая игра обожаю!!!

Loxboss Так, а кто сказал что я люлю роблокс!? А ну признавайся!

whynxrl_csmoney Поскольку, в роблоксе есть много режимов тотже пабг, ксго, фортнайт, амонг ас, и все бесплатно:0

user375 Иза за разнобразия режимов и потому что она похоже на лего XD

SlavaD080209 там много режимов

thunder111w разнообразие , интересно

Utsuri Потому что это крутая платформа, на которой тысячи разнообразных игр.

Stephen432 увелкательность и разнобразие и уникальность каждого режима (почти ;))

KORTI227 прикольная игра





SlavaD080209 потому что там много режимов и не соскучится^_^

zxr000 классная игра много крутых режимов





ubernaki Графика клёвая,также в это игре можно наслаждаться играми





XxxPIDRxxX1 роблокс мой жизнь)





Damir123456 потому)

Maksim_clim Роблокс топ

StickmanAndroid она интересная

iSPOOKY весело и не скучно играть в роблокс

555Lubimka000 Не скучно, интересно, весело, разнообразие игр, там можно подобрать игру под настроение.

32rer23 не игаю





Sup4ik12345 Я не знаю,я просто там играю.

Maxs987655 мне нравится играть

Lyezik Из-за разнообразия режимов

Bogdangg2334 можно играть скоко хочеш не скучиссяя)

gweerg34 патамушта це робукс