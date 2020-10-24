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Почему вы любите роблокс??

Just_Bisnes avatar

Just_Bisnes

October 24, 2020 at 02:14 PM

роблокс моя любимая игра обожаю!!!
Loxboss avatar

Loxboss

October 26, 2020 at 01:09 AM

Так, а кто сказал что я люлю роблокс!? А ну признавайся!
whynxrl_csmoney avatar

whynxrl_csmoney

October 26, 2020 at 01:24 AM

Поскольку, в роблоксе есть много режимов тотже пабг, ксго, фортнайт, амонг ас, и все бесплатно:0
user375 avatar

user375

October 26, 2020 at 06:39 AM

Иза за разнобразия режимов и потому что она похоже на лего XD
SlavaD080209 avatar

SlavaD080209

October 26, 2020 at 05:14 PM

там много режимов
thunder111w avatar

thunder111w

October 26, 2020 at 05:59 PM

разнообразие , интересно
Utsuri avatar

Utsuri

October 26, 2020 at 06:43 PM

Потому что это крутая платформа, на которой тысячи разнообразных игр.
Stephen432 avatar

Stephen432

October 26, 2020 at 07:15 PM

увелкательность и разнобразие и уникальность каждого режима (почти ;))
KORTI227 avatar

KORTI227

October 26, 2020 at 08:41 PM

прикольная игра

SlavaD080209 avatar

SlavaD080209

October 27, 2020 at 12:41 AM

потому что там много режимов и не соскучится^_^
zxr000 avatar

zxr000

October 27, 2020 at 12:43 AM

классная игра много крутых режимов

ubernaki avatar

ubernaki

October 27, 2020 at 03:18 AM

Графика клёвая,также в это игре можно наслаждаться играми

XxxPIDRxxX1 avatar

XxxPIDRxxX1

October 27, 2020 at 03:24 AM

роблокс мой жизнь)

Damir123456 avatar

Damir123456

October 27, 2020 at 05:10 AM

потому)
Maksim_clim avatar

Maksim_clim

October 27, 2020 at 06:39 AM

Роблокс топ
StickmanAndroid avatar

StickmanAndroid

October 27, 2020 at 09:23 AM

она интересная
iSPOOKY avatar

iSPOOKY

October 27, 2020 at 11:10 AM

весело и не скучно играть в роблокс
555Lubimka000 avatar

555Lubimka000

October 27, 2020 at 11:47 AM

Не скучно, интересно, весело, разнообразие игр, там можно подобрать игру под настроение.
32rer23 avatar

32rer23

October 27, 2020 at 06:12 PM

не игаю

Sup4ik12345 avatar

Sup4ik12345

October 30, 2020 at 11:35 PM

Я не знаю,я просто там играю.
Maxs987655 avatar

Maxs987655

October 31, 2020 at 02:29 AM

мне нравится играть
Lyezik avatar

Lyezik

October 31, 2020 at 02:49 AM

Из-за разнообразия режимов
Bogdangg2334 avatar

Bogdangg2334

October 31, 2020 at 03:33 AM

можно играть скоко хочеш не скучиссяя)
gweerg34 avatar

gweerg34

October 31, 2020 at 11:58 AM

патамушта це робукс
romka292929 avatar

romka292929

October 31, 2020 at 12:23 PM

Много плейсов
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