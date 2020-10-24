Почему вы любите роблокс??

роблокс моя любимая игра обожаю!!!
Так, а кто сказал что я люлю роблокс!? А ну признавайся!
Поскольку, в роблоксе есть много режимов тотже пабг, ксго, фортнайт, амонг ас, и все бесплатно:0
Иза за разнобразия режимов и потому что она похоже на лего XD
Потому что это крутая платформа, на которой тысячи разнообразных игр.
увелкательность и разнобразие и уникальность каждого режима (почти ;))
потому что там много режимов и не соскучится^_^
классная игра много крутых режимов
Графика клёвая,также в это игре можно наслаждаться играми
весело и не скучно играть в роблокс
Не скучно, интересно, весело, разнообразие игр, там можно подобрать игру под настроение.
Я не знаю,я просто там играю.
Из-за разнообразия режимов
можно играть скоко хочеш не скучиссяя)