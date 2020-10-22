Разброс скина ккак химера
У меня в роблоксе скин в стиле роблокса ._.
По чуть-чуть собираю на новогодний скин:)
У меня скин Giorno Giovanna
нууууу.... я зочу себе эстетику
и даже не хочу представлять????
не знаю это странный вопрос по скольку нельзя вылаживать фото на форуме но можна так выразиться осений
Какая-то мутировавшая бабочка 0_0
Здравствуйте, я бы хотела спросить какой у меня стиль в роблоксе, я просто не могу понять:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:
Помогите мне понять и разобраться что это у меня за стиль такой? ????:pray::pray::pray: