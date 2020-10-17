CyberLenin

Не принимают задания, я думаю, потому что ник в игре не совпадает с ником в геймхаге. Но прикол здесь такой - самому в игре нельзя придумать ник, можно лишь выбрать среди 2-х (Ариемир и еще какое-то), а смена имени в игре на придуманное самим дается за невообразимое количество игрового золота (28 или 20 к, что ли, не помню точно), которого у новичка недонатившего изначально быть, естесственно, не может. Выход только один - донатить, но оно вам надо?