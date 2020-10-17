Rain

Gem0

unranked rank iconCharlie López Rodolfo: pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Coffin emote (inline chat version) Coffin emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Very Cat emote (inline chat version) Very Cat emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Kekwait emote (inline chat version) Astute Gentleman emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Ya quiero tener robux para ya gastar en cualquier cosa
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Para gastar
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Quiero tener ya robux
SystemGamehag: One user received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
unranked rank iconIvanna Palomo: Como le ago para conseguir robux?
unranked rank iconRyan Deals: Lol
unranked rank iconSamuel Mejia: aa
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SystemGamehag: One user received Gem249 from the Rain.
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unranked rank iconGabriel Arrighi: ..
unranked rank iconmara: Kekwait emote (inline chat version)
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27

0/160

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не получается

nastya124 avatar

nastya124

October 17, 2020 at 06:14 PM

не высылают
vddet avatar

vddet

October 20, 2020 at 06:01 PM

Пиастры! Пиастры! То есть грёбаные натуралы
bob17 avatar

bob17

October 21, 2020 at 03:57 PM

Скрин замка делай.
Green088 avatar

Green088

October 21, 2020 at 11:05 PM

не платят!типо не создал новый акк.я вообще это первый раз вижу и регаюсь...развод!
Myrlyha avatar

Myrlyha

October 23, 2020 at 01:39 AM

я впервиє вижу єту игру
CyberLenin avatar

CyberLenin

October 25, 2020 at 09:46 PM

Не принимают задания, я думаю, потому что ник в игре не совпадает с ником в геймхаге. Но прикол здесь такой - самому в игре нельзя придумать ник, можно лишь выбрать среди 2-х (Ариемир и еще какое-то), а смена имени в игре на придуманное самим дается за невообразимое количество игрового золота (28 или 20 к, что ли, не помню точно), которого у новичка недонатившего изначально быть, естесственно, не может. Выход только один - донатить, но оно вам надо?
AlexanderAcc avatar

AlexanderAcc

December 27, 2020 at 11:10 PM

Игра норм
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