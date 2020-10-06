sarafederedica
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sarafederedica
sarafederedica
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KilboBaginz420
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Milo
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Gem30
sarafederedica
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Bursátil InversiónesJG
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Cases.gg
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Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem122
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem886
Rachelle Denny
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Gem7,000
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem4,200
Rachelle Denny
Rachelle Denny
Gem52
Atia
Atia
Gem7
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem539
Garrigues Olivier
Garrigues Olivier
Gem210
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem855
dijú Jj
dijú Jj
Gem87
Rain

Gem8

unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
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27

0/160

Back to PUBG Mobile

Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть?

IraKorArmy avatar

IraKorArmy

October 6, 2020 at 09:21 PM

Мне очень нравится эта игра
ex4mple2 avatar

ex4mple2

October 7, 2020 at 06:19 PM

7, слишком однотипно
MEGABOM avatar

MEGABOM

October 19, 2020 at 05:51 PM

согласен нерававллв
Sanek_Leo avatar

Sanek_Leo

November 5, 2020 at 04:10 PM

7 Игра не плохая, но по динамике мне больше нравится фортнайт.
dudevampir avatar

dudevampir

November 7, 2020 at 08:13 PM

9/10
игра крутая, интересная, и везде где есть интернет можно поиграть.
sasha_186 avatar

sasha_186

November 8, 2020 at 03:05 PM

9/10 крутая игра но немного читеров
LEXA_112006 avatar

LEXA_112006

November 8, 2020 at 04:32 PM

PUBG я бы назвал игрой в стиле нового лагающего дерьмища,тут вы не встретите оптимизации из-за чего лагать будет у каждого смертного и вашим нервным клеткам придёт кабзда уже через 3 дня. На первый взгляд игра не плоха,но первое мнение обманчиво. FF лучше во всём чем PUBG.
Не рекомендую. 4/10
Sarada_HOKAGE avatar

Sarada_HOKAGE

November 9, 2020 at 06:13 AM

7/10 донат решает всё
hankyrampagerruniclibrary avatar

hankyrampagerruniclibrary

November 9, 2020 at 09:43 AM

8/10,минус за оптимизацию
Petyakubynets avatar

Petyakubynets

November 15, 2020 at 03:27 AM

999999999999/10 очень класная игра!!!
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Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть? - PUBG Mobile Forum on Gamehag