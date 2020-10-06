Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть?

LEXA_112006

PUBG я бы назвал игрой в стиле нового лагающего дерьмища,тут вы не встретите оптимизации из-за чего лагать будет у каждого смертного и вашим нервным клеткам придёт кабзда уже через 3 дня. На первый взгляд игра не плоха,но первое мнение обманчиво. FF лучше во всём чем PUBG.

Не рекомендую. 4/10