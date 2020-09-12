Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem10
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem749
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem10
c00lguy007
c00lguy007
Gem20
fnogaj
fnogaj
Gem98
c00lguy007
c00lguy007
Gem20
Alexander
Alexander
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Alexander
Alexander
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WIDALBERTO VEGAS
WIDALBERTO VEGAS
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Alper Aydeniz
Alper Aydeniz
Gem231
Alexander
Alexander
Gem2
Alexander
Alexander
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c00lguy007
c00lguy007
Gem108
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem231
c00lguy007
c00lguy007
Gem370
Bursátil InversiónesJG
Bursátil InversiónesJG
Gem819
c00lguy007
c00lguy007
Gem20
c00lguy007
c00lguy007
Gem154
c00lguy007
c00lguy007
Gem701
hanfred
hanfred
Gem10
Rain

Gem46

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unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
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unranked rank iconArmoredPigeon: dxad
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unranked rank iconianellinger508: Why are none of the games available in the US?
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Стоит играть?

Sofiua_31 avatar

Sofiua_31

September 12, 2020 at 07:30 PM

Оцените насколько интересная игра от 1 до 10 и что вам в ней нравится и не нравится
6545675 avatar

6545675

September 14, 2020 at 10:08 PM

.юбьтимсчяфцыквамаккывачмситьбю
MichaOkOk avatar

MichaOkOk

September 26, 2020 at 05:49 PM

вывывы
pasha2018hackers avatar

pasha2018hackers

October 12, 2020 at 01:23 AM

Стоит тебе понравится
FanNov1236 avatar

FanNov1236

October 27, 2020 at 11:53 AM

ущжшволдьфыбы юы~ƒЯВИОЛЫЬТ]Б Я
FanNov1236 avatar

FanNov1236

October 27, 2020 at 11:53 AM

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FanNov1236 avatar

FanNov1236

October 27, 2020 at 11:54 AM

убофолуолс о о ыбчфо быоицвоытыы ч орвыч яьч
FanNov1236 avatar

FanNov1236

October 27, 2020 at 11:54 AM

члнисто ногий я члнисто ногий
FanNov1236 avatar

FanNov1236

October 27, 2020 at 11:55 AM

водуцотюю оолиоол
vovaggabout avatar

vovaggabout

October 27, 2020 at 07:26 PM

я играл
madname avatar

madname

October 27, 2020 at 08:08 PM

ну я даже не знаю, думая где то 6.5
tooooooooooor avatar

tooooooooooor

November 16, 2020 at 06:37 PM

я играл и она крутая
AUR0N avatar

AUR0N

November 20, 2020 at 03:19 AM

конечно стоит в любую игру стоит хоть раз поиграть.
Bozenit123 avatar

Bozenit123

November 23, 2020 at 09:27 PM

я игра, но мне не понравилось)
halik_vova avatar

halik_vova

November 24, 2020 at 06:29 PM

мне игра не понравилась не советую
Sima228roma avatar

Sima228roma

November 24, 2020 at 06:54 PM

Мне надоело играть
smallFox6678 avatar

smallFox6678

November 25, 2020 at 11:10 PM

Спам прощу прощение
smallFox6678 avatar

smallFox6678

November 25, 2020 at 11:10 PM

Опыт как ни как
Tristanpew avatar

Tristanpew

November 27, 2020 at 11:02 AM

если любишь развитие и древняя графика не сильно бесит то играй
DEzmONDyy avatar

DEzmONDyy

November 27, 2020 at 04:23 PM

конечно стоит попробывать

superdanka avatar

superdanka

November 27, 2020 at 10:32 PM

конечно полюбому
Bodka2282 avatar

Bodka2282

November 27, 2020 at 11:06 PM

Фиг его знает. Я не играл!

Xamulion avatar

Xamulion

November 30, 2020 at 07:02 PM

я думаю стоит
LyHTNk avatar

LyHTNk

December 25, 2020 at 09:05 PM

Я улучшил до 5-го уровня! Вы что? Это очень дорого, я зря играл чтоле?
Artem112261ae avatar

Artem112261ae

December 29, 2020 at 01:44 AM

конечно стоит в любую игру стоит хоть раз поиграть.
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