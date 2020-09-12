Стоит играть?

Sofiua_31 Оцените насколько интересная игра от 1 до 10 и что вам в ней нравится и не нравится

6545675 .юбьтимсчяфцыквамаккывачмситьбю

MichaOkOk вывывы

pasha2018hackers Стоит тебе понравится

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FanNov1236 убофолуолс о о ыбчфо быоицвоытыы ч орвыч яьч

FanNov1236 члнисто ногий я члнисто ногий

FanNov1236 водуцотюю оолиоол

vovaggabout я играл

madname ну я даже не знаю, думая где то 6.5

tooooooooooor я играл и она крутая

AUR0N конечно стоит в любую игру стоит хоть раз поиграть.

Bozenit123 я игра, но мне не понравилось)

halik_vova мне игра не понравилась не советую

Sima228roma Мне надоело играть

smallFox6678 Спам прощу прощение

smallFox6678 Опыт как ни как

Tristanpew если любишь развитие и древняя графика не сильно бесит то играй

DEzmONDyy конечно стоит попробывать





superdanka конечно полюбому

Bodka2282 Фиг его знает. Я не играл!





Xamulion я думаю стоит

LyHTNk Я улучшил до 5-го уровня! Вы что? Это очень дорого, я зря играл чтоле?

