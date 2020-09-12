Стоит играть?

Оцените насколько интересная игра от 1 до 10 и что вам в ней нравится и не нравится
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ну я даже не знаю, думая где то 6.5
конечно стоит в любую игру стоит хоть раз поиграть.
я игра, но мне не понравилось)
мне игра не понравилась не советую
если любишь развитие и древняя графика не сильно бесит то играй
конечно стоит попробывать
Фиг его знает. Я не играл!
Я улучшил до 5-го уровня! Вы что? Это очень дорого, я зря играл чтоле?
конечно стоит в любую игру стоит хоть раз поиграть.