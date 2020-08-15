Где получить много робуксов?

на Gamehag – играй в игры и получай призы
Кроме сайтов, никак. Чел, халяви ти нигде не получиш
Получить много робуксов можно делая игры в самом роблоксе. Но это сложно и долго. Но если понравится этим заниматся, то это будет как хобби, и казатся сложным не будет, а будет легко и интересно.
я даже незнаю, но есть комм сверху
здесь, а если помимо сайтов то хз
в кс создай свой магаз с акками прокачуй ставь на продажу и будешь за 1акк получать по 9 рублей и поиом покупай робуксы)
вообще если ты на андроиде то можно установить приложения на бесплатные робуксы я так себе 10-15 робуксов нафармила
дайте чирс пжпжпжпж:pray::pray::pray::pray:
я Анвар собака:dog::dog::dog::dog::dog::dog::dog: