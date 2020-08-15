Где получить много робуксов?

evaaattt помимо сайтов

VLIKOS на Gamehag – играй в игры и получай призы





Hopes_and_Dreams Кроме сайтов, никак. Чел, халяви ти нигде не получиш

JustHaruka Получить много робуксов можно делая игры в самом роблоксе. Но это сложно и долго. Но если понравится этим заниматся, то это будет как хобби, и казатся сложным не будет, а будет легко и интересно.

AndreiKA721 я даже незнаю, но есть комм сверху

COOAt331 здесь

Zayic0n здесь, а если помимо сайтов то хз

Liza998 в кс создай свой магаз с акками прокачуй ставь на продажу и будешь за 1акк получать по 9 рублей и поиом покупай робуксы)

NONAME255a В роблоксе делай игри





lanarita25 А я незнаю

Pelmen_1X Купить

SunnyDayRblx вообще если ты на андроиде то можно установить приложения на бесплатные робуксы я так себе 10-15 робуксов нафармила

AnvarChirs дайте чирс пжпжпжпж:pray::pray::pray::pray:

AnvarChirs я Анвар собака:dog::dog::dog::dog::dog::dog::dog:

AnvarChirs чирс дадити?:dog:

sergey11233 что здесь происходит?

sergey11233 аааааааааааааааааааа

sergey11233 что за чирс?