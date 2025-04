10 podstawowych zasad dla początkujących graczy Counter Strike: Global-Offensive

Samurai

Dużo początkujących osób nie wie na co zwracać uwagę rozpoczynając swoją przygodę z CS'em. Przedstawię wam dekalog początkującego gracza, którego powinien przestrzegać, żeby rozwijać swoje umiejętności. 1. Zwracaj uwagę na pieniądze i ekonomię w grze. Zastanów się czy jest sens kupować cokolwiek w drugiej przegranej rundzie, gdy wiesz, że przeciwnicy mogą grać fulla, lub force'a. Pamiętaj o kupowaniu kevlara z hełmem. Dobrym pomysłem jest kupienie defuse'a, lub lepszego pistoletu zamiast wabika i zeusa. 2. Naucz się przegrywać. CS to gra, w której raz się przegrywa, raz się wygrywa, więc nie miej pretensji do teammatów, że nie umieją grać, być może druga drużyna jest bardziej zgrana, lub gra ze sobą dłużej. 3. Molotovy i granaty zapalające to też granaty. Dużo osób ich nie kupuje ze względu na ich cenę. Szkoda, bo według mnie są to niezbędne granaty. Przykładowo: zatrzymują rushujących terrorystów, lub dają dla nich więcej czasu na ugranie rundy rzucając je na tykającą bombę. 4. Nie graj "na sucho". Przed zagraniem rankeda/turniejowego, czy jak tam nazywacie ten tryb, dobrze jest się rozgrzać 15-30 minut na jakiejś aim mapcę, czy deadmatchu. Ćwicz również rzucanie smoke'ów. 5. Nie przeładowuj zbyt często broni. Nie ma sensu robić tego mając przykładowo 15-20 naboi w AK-47, gdyż dalej daje to dużą możliwość zabicia wroga, zamiast przeładowywania warto mieć również szybki pistolet, np. tec-9 6. Patrz na radar. Na radarze znajduje się 75% informacji jakich możesz nie wiedzieć, reszta to info od kolegów i twoja dedukcja. Dzięki radaru możesz wiedzieć, gdzie jest bomba, wrogowie i przyjaciele 7. Skonfiguruj swoje własne ustawienia. Każdy ma inne przyzwyczajenie do celownika, czułości myszy, rozdzielczości, czy bindów. Weź to pod uwagę. 8. Nie rushuj po stronie antyterrorystów. Ct to typowa strona, po której wystarczy kryć odpowiednich pozycji i kampić, nie bądź łatwym celem dla wroga! 9. Nigdy nie idź pierwszy z bombą. Jeśli zginiesz, utrudnisz podniesienie jej swoim towarzyszom, dlatego warto ją wyrzucić przed zajęciem danej pozycji. 10. Noś słuchawki. W CS to czego nie możesz zobaczyć - to usłyszysz. Jeśli słyszysz kroki 1 lub 2 osób, może to znaczyć, że te osoby tylko fake'ują wejście na dany bs. Mam nadzieję, że poradnik się komuś przyda. Jeśli się spodobał napisz coś na dole. W przyszłości będę tworzył więcej pomocy dla różnych graczy. ZABRANIAM KOPIOWANIA PORADNIKA BEZ MOJEJ ZGODY, JAK BĘDĘ CHCIAŁ GO GDZIEŚ UMIEŚCIĆ, SAM TO ZROBIĘ. Pozdrawiam.