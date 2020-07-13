ADOPT ME | Плюсы и минусы режима

Никогда не понимала: почему Adopt me так популярен. Что вы думаете об этом режиме? Почему он является лучшим на данный момент?
я считаю ето все изза пиара с ютуба
Не а. Не навижу его из соната. Хочеш пета донать. Хочеш покататся на нём до ать, хочеш полетать донать. Хочеш крутой дом ДОНАТЬ
ADOP ФИГНЯЯ
мне просто он не нравится
3бо4на34глрпколр3пгорнпгл45к
Чисто пропиаренный режим благодаря ютубу. Лучше уже скачать симс,в котором ничего не будет баговаться и лагать,а роблокс никак под это описание не подходит. Чисто зарабатывают на детях
в адопте только и трейдится
раньше еще как-то играть можно было