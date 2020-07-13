ADOPT ME | Плюсы и минусы режима

MariaShuyskaya Никогда не понимала: почему Adopt me так популярен. Что вы думаете об этом режиме? Почему он является лучшим на данный момент?

rok_YT3 я считаю ето все изза пиара с ютуба





SnowCat_38 Не а. Не навижу его из соната. Хочеш пета донать. Хочеш покататся на нём до ать, хочеш полетать донать. Хочеш крутой дом ДОНАТЬ ADOP ФИГНЯЯ

9xSTUPIDx6 мне просто он не нравится

tortik123 игра норм

Lololoshka123434325 3бо4на34глрпколр3пгорнпгл45к

tilt_truck Чисто пропиаренный режим благодаря ютубу. Лучше уже скачать симс,в котором ничего не будет баговаться и лагать,а роблокс никак под это описание не подходит. Чисто зарабатывают на детях

pelmeha в адопте только и трейдится

pelmeha раньше еще как-то играть можно было



