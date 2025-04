Worlds Co Sadzicie ?

Jumpek

Worlds to cos wyjatkowego co sie dzieje raz no rok w lolu. A ja chce was spytac co o nich sadzicie czy wedlug was bylo wszystkiego sie spodziewac jezeli chodziy o druzyny i grupy lub Publika w Ameryce jest tak samo dobra jak w eurpopie. Czy H2K ma szanse z SSG. I wasze przewidzenia w meczu Rox Tigers Vs SKT Telecom 1 Ja uwazam ze te worlds sa jedne z lepszych tylko BADZIEWNY region wybrali bo ich Publika jest No nie najlepsza. To Worlds sa dla mnie Serja niespodzianek. Np 2 Zwysiestwa H2K Vs EDG, Wyjsicie z grupy Albus Nox Luna, Zywciestwo Flash Wolves nad SKT Telecom1. No ostatnich Wolrds bylem w Berlnie i bylo Swietnie ale mi sie wydaje ze te sa lepsze.