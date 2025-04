Metin kiedyś vs Metin dzisiaj

Loust Zauwazylem ze Metin2 nie zawiera zadnych tematow a jest o czym rozmawiac. Przeciez to klasyk ^^. Wiekszosc z nas grala w metina w dziecinstwie, niektorzy mniej a niektorzy wiecej. Do tych ktorzy znaja metina od wielu lat kieruje wlasnie tego posta. Co myslicie o Metinie w dzisiejszych czasach? Czy zmiany wprowadzane przez Gameforge przyniosly dobre skutki dla tego tytulu, czy warto nadal tam grac? Wypowiedzcie sie na ten temat. Ja narazie nie bede wyrazal swojej opinii, chce zobaczyc jak wiele osob mysli to samo o tej grze co ja

Keala Metin- temat rzeka. Grałam 3 lata temu na prywatnym serwerze. Zamknęli go po jakimś czasie i Metin poszedł w odstawkę. Co do grafy- dobra jak na grę z początku lat '00. O dziwo dalej aktualizowana...

Keala Przepraszam za double, problemy z ramką... Co zauważyłam, to to, że "Dzieci Metina" to już legenda, choć zdarzają się wyjątki. Ja tą grę z czystym sumieniem oceniam na 7,5/10.

Fazyn ta gra fajna?

livusel Grać czy nie bo nie wiem xD

Keala Zagrajcie z czystej ciekawości ;)

Diablus Oke

daorian gram od 10 lat

Marcin8 fajna dosyć gra ale kiedyś zrobili takie wymagania że z 15 osób tylko grało na Metin2.pl

Pressik Gra jest już bardzo stara, dla większości, jak i dla mnie po prostu już się znudziła.

Qx0n Jak dla mnie gameforge zepsuł Metina niestety taka prawda :/

PijanySmok Według mnie to bez względu na to jak często będą aktualizować Metina to liczba graczy będzie stopniowo spadać. Wszyscy przerzucają się na nowe/bardziej popularne tytuły.

xKokos PijanySmok: Nikt już nie ma czasu na wbijanie tam lvl, łowienie itp. (monotonne) Całą robote robiły za niektórych boty, a później ceny spadały tak nisko, że ludzie już wyrzucali najlepsze itemy (fms)

nertilo Kiedyś w to grałem i bym polecał, lecz czasy się zmieniły i ta gra odstaje od wielu gier.

Prajdo Gameforge zabił metina już lata temu. Polecam jedynie privy, ale nie polskie, bo są robione jedynie pod hajs i padają po kilku tygodniach. Na zagranicznych prywatnych serwerach nadal gra się świetnie

Reis Kiedyś metin był o wiele lepszy. Nie było kiedyś (4lata temu) tego chamstwa.

Arteres Ale wy chyba nie rozumiecie ze gra musi sie rozwijac jak by stali non-stop w miejscu np. jak te ''4lata'' temu'' to ludzi by ubywało a przybywalo bo caly czas bylo by to samo i to samo

elo777 to nie to co samo co kiedys. ale i tak troche ludzi przybywa. ludzie laduja i gra sie utrzyma.

Dawid9289 Kiedyś metina każdy grał teraz to co innego

MateuszXSobol gram w metina od 5lat

EyeBlade Ja gram w metina od 6lat i nadal czasami w niego gram.

T8418 Metin z roku na rok upada, serwery są łączone, nie jest to już to samo co kiedyś, gdy grało się w sumie głównie po to żeby potrollować nieogarnięte dzieci XD

ToIReZ Jaki jest teraz level cap w metinie? Ja pamiętam szał jak wchodził 105, ale teraz pewnie wyższy, co?

Ketsu Gram w metina od początku i czasem umiem przynołajfić cały dzień xD