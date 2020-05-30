LORDS MOBILE как быстро прокочаться без доната.

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novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
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novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
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LORDS MOBILE как быстро прокочаться без доната.

PUTINVLAD avatar

PUTINVLAD

May 30, 2020 at 01:51 PM

замок — ваше основное сооружение в Lords Mobile. Именно его уровень определяет тот уровень, который видят соперники, смотря на ваш город на мировой карте. Сам по себе, напрямую, замок 25ого уровня не делает вас сильнее — но он открывает массу возможностей, благодаря которым можно повысить эффективность своего города. Впрочем, при этом замок — самое требовательное из зданий, и в этом гайде мы в десяти шагах рассмотрим способ его максимально быстрой прокачки. Шаг 1. Расположение Прежде всего, если вы только начали или ещё собираетесь начать игру, следует задуматься о местонахождении своего города. Дело в том, что атаки других игроков могут очень сильно замедлить ваш прогресс, так что чем меньше высокоуровневых игроков будет разрушать ваш замок, тем лучше. До пятого уровня замка (включительно) вы можете перенестись в другое королевство — стоит выбирать самые новые из них, которые ещё находятся под защитой, не дающей высокоуровневым игрокам прыгать в эти королевства во время “Войны королевств”. Что касается местоположения города на карте, вам лучше расположиться подальше от других игроков — желательно где-нибудь ближе к краю карты. Не переживайте по поводу ресурсных точек — гораздо приоритетнее оставаться подальше от больших групп игроков! Шаг 2. Гильдия Вам не следует бросаться в топовую гильдию с кучей игроков — и уж точно не стоит подавать заявки в закрытые гильдии. Ваша цель — привлечение как можно меньшего внимания к себе и пассивное развитие. Для этих целей лучше выбирать средние гильдии с активными игроками — вступайте в открытые гильдии и если будете постоянно получать помощь от товарищей, то оставайтесь в них. Если же помощи будет мало, то гильдию лучше бросить и найти другую. Шаг 3. Строительство Вам следует построить 10 ферм и по 4 ресурсных здания других типов, чтобы нормализовать выработку ресурсов в городе для поддержания армии, способной защищать город, пока вы развиваетесь. В самом же городе лучше сосредоточиться на строительстве особняков — они приносят важное для развития золото и ускоряют тренировку армии. Учтите, что для поднятия уровня замка нужно будет поднимать уровень ресурсных зданий — не нужно поднимать все сразу! Вам достаточно поднимать уровень лишь одной фермы (например), а не сразу десяти. Одно здание должно быть прокачано сильно, остальные же могут остановиться на 10ом уровне, этого будет достаточно, если вы не будете предпринимать активных атакующих действий. Также учтите, что для поднятия уровня замка всегда необходимо улучшать стены, а для улучшения стен всегда требуется улучшение шахт — сосредоточьтесь на том, чтобы сперва прокачивать шахты, затем стены, затем дополнительное требуемое здание, и затем замок. Остальные здания можно оставлять без внимания до тех пор, пока вы не прокачаете замок до 25ого уровня. Шаг 4. Кристаллы Донатная валюта очень важна для быстрого развития — старайтесь не тратить кристаллы и получать их как можно больше, ведь на 17ом уровне вы сможете построить сокровищницу, в которой можно будет получать значительно больше кристаллов автоматически! Но минимальный вклад в сокровищницу составляет 10000 кристаллов, так что стоит экономить и не тратить кристаллы как попало. В основном кристаллы могут тратиться на ускорение исследований и улучшение героев-лидеров, для остальных целей их лучше не использовать. Помните, что всегда лучше покупать предметы в магазине гильдии, чем за кристаллы! Шаг 5. Армия Армия нужна вам прежде всего, чтобы открыть всю территорию города и защищаться от атак противников. Вам не следует использовать армию для атак на противника, сбора ресурсов с карты, подкрепления союзников и участия в совместных походах. Ваша армия должна иметь чисто защитную и внутреннюю функцию. Постарайтесь добраться до армии второго уровня и тренируйте только её — этого хватит, чтобы открывать территорию в боях против компьютерных соперников. Мест в ваших госпиталях всегда должно быть больше, чем юнитов в вашей армии — вы можете атаковать одного врага несколько раз, вылечивая свою армию и потихоньку истребляя вражескую. Не рискуйте и воюйте очень осторожно, каждый раз восстанавливая армию после поединков. Когда вы откроете всю территорию, просто держите количество юнитов ниже, чем есть мест в госпитале, чтобы отбивать атаки противников и не терять армию (чтобы. соответственно, не тратить время и ресурсы на её обновление). Шаг 6. Ресурсы Основным источником для получения ресурсов будет Грузовой корабль — в нём вы сможете менять свои ресурсы на ресурсные предметы, вмещающие большее количество того же ресурса. Это невероятно выгодно и позволяет вам получить очень много ресурсов за короткое время. При этом полученные таким образом ресурсы нельзя украсть, ведь они лежат у вас в инвентаре в качестве предметов! Шаг 7. Развитие лидера Вы должны сделать упор на развитие навыков, связанных со скоростью строительства и исследования, а также с выработкой ресурсов. Ваша цель — быстро построить и развить город, так что пока никакие боевые навыки вам не понадобятся. Также стоит постоянно использовать экипировку, ускоряющую строительство и исследование — чем меньше будут таймеры, тем быстрее вы добьётесь поставленной цели! Шаг 8. Исследования Исследовать нужно не так много — прежде всего всё, что связано со строительством и выработкой пищи. Исследовав скорость строительства и выработки еды, вы сократите время, которое будете тратить на улучшение зданий, и не будете останавливать строительства из-за недостатка еды (и у вас всегда будет еда для обмена на Грузовом корабле). Также стоит исследовать войска второго уровня, так как они будут служить лучше армии первого уровня для открытия новых территории города, и желательно изучить охоту на монстров — чем выше уровень исследования охоты на монстров, тем выше уровень монстров, которых вы сможете атаковать ради ускорителей и ценных предметов. Шаг 9. Защита Вы можете защищать город щитом, но у вас не получится делать это 24 часа в сутки без значительных затрат. Самое главное, что вы должны защищать в городе — это ваш лидер. Если он будет захвачен, то вы потеряете большой бонус к скорости развития! Лучше всего всегда держать лидера в убежище, пока вы развиваетесь — просто отправляйте его туда каждые 12 часов и он будет в безопасности. Если же вашего лидера всё-таки захватят, то старайтесь проводить самые короткие улучшения и исследования — оставьте длинные до того времени, когда лидер вернётся, чтобы он смог срезать большую часть длинного таймера. Шаг 10. Ускорение Прежде всего перед любым улучшением и исследованием следует экипировать лидера в необходимое снаряжение и навыки, позволяющие ускорить строительство и исследование — таким образом изначальный таймер будет меньше. Затем следует получить всю помощь от членов гильдии — каждая помощь снимает 1% от времени таймера, так что чем выше время, тем больше от него снимает помощь. И только затем следует использовать ускорители, чтобы снимать время таймера напрямую (ускорители отнимают не проценты от таймера, а именно минуты, часы и дни). Получить ускорители можно на испытаниях героев, атакуя монстров, меняясь на Грузовом корабле, в качестве подарка гильдии, покупая в магазине гильдии и покупая за кристаллы. Последний вариант следует использовать лишь в крайнем случае — лучше копить ускорители бесплатно, используя все остальные методы их получения. pic_2 Заключение Следуя перечисленным 10 шагам, вы сможете быстро (в течение пары месяцев игры) развить свой замок до 25ого уровня. Учтите, что это не сделает вас сильнее других игроков автоматически (особенно учитывая, что мы качаем замок специально и не тратим время на усиление армии), но зато даст массу возможностей усилиться гораздо быстрее впоследствии. Вы сможете накопить много ресурсов и все ваши показатели будут выше с развитым городом, так что достигнув замка 25ого уровня вы сможете быстро развить и все остальные аспекты своего города — или же превратить его в город-ловушку, полный сильной армии. Надеюсь, что этот гайд поможет вам в быстрой прокачке в Lords Mobile!
Kpistalika avatar

Kpistalika

May 31, 2020 at 03:06 AM

Мне кажется это нужно в статьи, а не сюда:unamused:
PUTINVLAD avatar

PUTINVLAD

May 31, 2020 at 04:13 PM

извени но меня блокируют в статье

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