Najlepsze postacie dla początkujących na każdą rolę.

papcio767

Cześć chciałem się z wami podzielić moimi przemyśleniami na temat: Jakie postacie są najlepsze dla początkujących na każdą rolę. No dobra to zacznijmy od góry. TOP: Malphite. Postać której ulti uznawane jest za najpotężniejsze w całej grze. Dobry laning phase dzięki swojej pasywce i mocnemy pokowi na Q. Jeśli budowany pod tanka drużyna przeciwna może miec całkiem duże problemy z zabiciem go. Jedyny skill shot jaki ma to jego ulti. Jedno dobrze wymierzone ulti może zmienić grę, dlatego trzeba użyc go w odpowiednim momencie, a nie po to żeby zabrać komuś już pewnego killa. Mój kolega grając tylko Malphitem, awansował z Silvera do Platyny. Bardziej szczegółowy poradnik : http://www.mobafire.com/league-of-legends/build/rolling-in-the-deep-in-depth-448348 MID: Annie. Ta mała diewczynka może wydwać sie niepozorna, ale jej potężny burst w late gamie potrafi roztopić pasek przeciwnika w kilka sekund. W laning phase staraj się farmić ze swojego Q, ponieważ zabicie za pomocą tej umiejętności odnawia całkowicie jej koszt many. Jej ulti w połączeniu z jej pasywką może zestunować całą drużyne przeciwną. JUNGLE Warwick. Czyszczenie jungli tą postacią jest dziecinnie proste dzięki niesamowitej kradzieży życia. Ganki to jedno z obowiązków junglera, te mogą być troche problematyczne przed 6 poziomem z powodu braku CC. Kiedy Warwick zdobiedzie już swoje ulti jedno kliknięcie na przeciwnika z pomocą sojuszników prawdopodobnie oznacza jego smierć. Bardziej szczegółowy poradnik: http://www.mobafire.com/league-of-legends/build/you-can-run-but-you-cant-hide-385681 SUPPORT Soraka. Ta bananowa królowa jest znienawidzona przez wielu graczy z powodu jej potężnych heali. Twój adc jest prawie martwy - wyhealuj go na maxa w ciągu kilku sekund i uratuj. Ktoś umiera na midzie od podpalenia - użyj ulti bedzie miał sie dobrze. Twoja drużyna dostaje niezłe bęcki w teamfightcie - boom ulti i wygrywacie teamfighta. Tak granie przeciwko tej kozicy może troche irytować ale posiadanie jej w swojej drużynie prawdopodnie uratuje ci życie wiele razy. Bardziej szczegółowy poradnik: http://www.mobafire.com/league-of-legends/build/support-soraka-outhealing-your-enemies-dps-6-19-423446 ADC Ashe. Adc to prawdopobnie najtrudniejsza rola i zarazem najważniejsza w grze więc nie polecam jej początkującym, ale jeśli już się na nią zdecydowałeś to wybierz Ashe. Nie ma żadnych skomplikowanych mechanik oprócz swojego ulti, którym możesz dorwać jakiegoś przeciwnika nawet na drugim końcu mapy. Bardziej szczegółowy poradnik: http://www.mobafire.com/league-of-legends/build/ashes-to-ashes-67331 Dzięki za uwagę :) Informuję że to moja subiektywna opinia i jeśli chcecie sie podzielić swoimi przemyśleniami zapraszam do dyskusji.