Как выйграть рм (рейтинговые матчи)

NEFIiiii

Так первым делом ищем в игровом чате ребят находим но если у вас есть друзья то приглашайте во вторых вы должны скачать на свой комп ноут скачать рк тс или дискорд ну вот скачали создали сервер и приглашаем друзей это нужно для того что бы говорить информацию которая поможет вашей команде так ну и последний этап у вас в команде были : 2 штурмовика 1 снайпер инженер медик вот и все