удобно ли играть вам на телефоне в роблокс?

leva73252012 0крцовос

lolkalltytopaop Нет, вообще

KOTEzok Нет, но есть и плюс игры на телефоне, некотрые возможности на компе в отличии от телефона урезаны.

muzepov124 нет не удобно я так чуть пальцы не сломал когда играв в роблокс на андроиде!!!!!!

MegaArkturus очень тяжко, урезано куча функций как например шифтлок, это очень мешает например в Dangeon Quest потому что куча скилов юзается в сторону лица персонажа.

YourPoisonn Вообще не удобно, я с компьютера играю. Плюс, на телефоне лагает ужасно

Liza_vg Мне не удобно. Играю только на ноуте)))

Nikita6565 Нет не удобно

Alisa_Super54 нет не удобно , лагает сильно

Arturinday Мне норм