Стоит ли покупать ету игру ??

Хочу купить ету игру в Стиме но не знаю стоит ли она столько
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ыбора предварительно определённых сообщений из меню[13]. В августе Roblox добавил Клуб Строителей, премиум-подписку и
Конечно стоит просто бомбическая игрушка
лучше пабг лайт играть она бесплатная
Звездный крейсер Галактика
можно купить ведь в пабге нет читеров и графика приемлимая
можно купить ведь в пабге нет читеров и графика приемлимаяКонечно стоит просто бомбическая игрушка
игра топ токо дорого стоит
дороговато для такой игры, если хош в лайт поиграй она бесплатная
я думаю стоит потомучто с катки будут выпадать валюта а за валюту можно открывать кейсы а далее продавать шмот из этих кейсов на тп игра окупится через месяц примерн может раньше
Незнаю покупать её или нет
да стоит покупать, она стоит своих денег и она если повезет, то даже окупиться
Да если у тебя много свободного времини
не стоит, лучше с эмулятора погоняй
Да да лучше паиграть на имуляторе
мне она не понравилась так что думаю деньги в пустую