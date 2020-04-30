Стоит ли покупать ету игру ??

the_gaming_wolf Хочу купить ету игру в Стиме но не знаю стоит ли она столько

ARENT07 если хочеш покупай

lirasonik2 ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааауууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

skrudsh нестоит

Brawl_Kot_yt Я бы купил

suli22507 Привет

Alchem_1st ыбора предварительно определённых сообщений из меню[13]. В августе Roblox добавил Клуб Строителей, премиум-подписку и

etomaestro Конечно стоит просто бомбическая игрушка

vitalya234 лучше пабг лайт играть она бесплатная

kolynchik11 круто как помне

F3EVX3o5 Звездный крейсер Галактика

_itachi_uchiha_1 можно купить ведь в пабге нет читеров и графика приемлимая





serg2010 можно купить

serg2010 можно купить ведь в пабге нет читеров и графика приемлимаяКонечно стоит просто бомбическая игрушка

FraysMca купляй если мощний пк

art5127 игра топ токо дорого стоит

KloynSalatik определённо

FOREST123YT определённо

FOREST123YT

круто как помне

tusipa лучше КА ЭС попробуй

rookie__frookie Мертворожденная игра

mr_g1de0n дороговато для такой игры, если хош в лайт поиграй она бесплатная

farzen1 я думаю стоит потомучто с катки будут выпадать валюта а за валюту можно открывать кейсы а далее продавать шмот из этих кейсов на тп игра окупится через месяц примерн может раньше





umarkodeevgamehagcom Незнаю покупать её или нет

Lyralei3 да стоит покупать, она стоит своих денег и она если повезет, то даже окупиться

Bodya0607 Да если у тебя много свободного времини





vladroolit да стойт

23232kostya да стоит





23232kostya конечно





23232kostya хах)хаххаах)

OUQATIKA не стоит, лучше с эмулятора погоняй

andrij_kolos Да да лучше паиграть на имуляторе

DanilNev мне она не понравилась так что думаю деньги в пустую

superchelnik228 конечно же нет