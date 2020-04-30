Стоит ли покупать ету игру ??

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Gem17
fnogaj
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Gem14
Rain

Gem607

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
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Стоит ли покупать ету игру ??

the_gaming_wolf avatar

the_gaming_wolf

April 30, 2020 at 03:44 PM

Хочу купить ету игру в Стиме но не знаю стоит ли она столько
ARENT07 avatar

ARENT07

April 30, 2020 at 03:46 PM

если хочеш покупай
lirasonik2 avatar

lirasonik2

April 30, 2020 at 04:56 PM

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skrudsh avatar

skrudsh

May 4, 2020 at 11:10 AM

нестоит
Brawl_Kot_yt avatar

Brawl_Kot_yt

May 4, 2020 at 09:37 PM

Я бы купил
suli22507 avatar

suli22507

May 4, 2020 at 09:40 PM

Привет
Alchem_1st avatar

Alchem_1st

May 5, 2020 at 12:00 AM

ыбора предварительно определённых сообщений из меню[13]. В августе Roblox добавил Клуб Строителей, премиум-подписку и
etomaestro avatar

etomaestro

May 5, 2020 at 03:46 AM

Конечно стоит просто бомбическая игрушка
vitalya234 avatar

vitalya234

May 5, 2020 at 10:08 AM

лучше пабг лайт играть она бесплатная
kolynchik11 avatar

kolynchik11

May 6, 2020 at 05:12 AM

круто как помне
F3EVX3o5 avatar

F3EVX3o5

May 6, 2020 at 05:44 AM

Звездный крейсер Галактика
_itachi_uchiha_1 avatar

_itachi_uchiha_1

May 6, 2020 at 10:53 AM

можно купить ведь в пабге нет читеров и графика приемлимая

serg2010 avatar

serg2010

May 6, 2020 at 11:28 AM

можно купить
serg2010 avatar

serg2010

May 6, 2020 at 01:20 PM

можно купить ведь в пабге нет читеров и графика приемлимаяКонечно стоит просто бомбическая игрушка
FraysMca avatar

FraysMca

May 6, 2020 at 01:21 PM

купляй если мощний пк
art5127 avatar

art5127

May 7, 2020 at 09:03 PM

игра топ токо дорого стоит
KloynSalatik avatar

KloynSalatik

May 7, 2020 at 10:17 PM

определённо
FOREST123YT avatar

FOREST123YT

May 7, 2020 at 10:29 PM

определённо
FOREST123YT avatar

FOREST123YT

May 7, 2020 at 10:29 PM


круто как помне
tusipa avatar

tusipa

May 7, 2020 at 10:32 PM

лучше КА ЭС попробуй
rookie__frookie avatar

rookie__frookie

May 8, 2020 at 12:31 AM

Мертворожденная игра
mr_g1de0n avatar

mr_g1de0n

May 8, 2020 at 12:49 AM

дороговато для такой игры, если хош в лайт поиграй она бесплатная
farzen1 avatar

farzen1

May 8, 2020 at 01:45 AM

я думаю стоит потомучто с катки будут выпадать валюта а за валюту можно открывать кейсы а далее продавать шмот из этих кейсов на тп игра окупится через месяц примерн может раньше

umarkodeevgamehagcom avatar

umarkodeevgamehagcom

May 8, 2020 at 01:40 PM

Незнаю покупать её или нет
Lyralei3 avatar

Lyralei3

May 8, 2020 at 06:46 PM

да стоит покупать, она стоит своих денег и она если повезет, то даже окупиться
Bodya0607 avatar

Bodya0607

May 10, 2020 at 12:27 PM

Да если у тебя много свободного времини

vladroolit avatar

vladroolit

May 10, 2020 at 12:28 PM

да стойт
23232kostya avatar

23232kostya

May 12, 2020 at 05:09 AM

да стоит

23232kostya avatar

23232kostya

May 12, 2020 at 05:19 AM

конечно

23232kostya avatar

23232kostya

May 12, 2020 at 05:19 AM

хах)хаххаах)
OUQATIKA avatar

OUQATIKA

May 12, 2020 at 11:36 AM

не стоит, лучше с эмулятора погоняй
andrij_kolos avatar

andrij_kolos

May 12, 2020 at 12:03 PM

Да да лучше паиграть на имуляторе
DanilNev avatar

DanilNev

May 12, 2020 at 12:56 PM

мне она не понравилась так что думаю деньги в пустую
superchelnik228 avatar

superchelnik228

May 12, 2020 at 03:39 PM

конечно же нет
ilovegame1235 avatar

ilovegame1235

May 12, 2020 at 03:47 PM

Стоим она супер игра!

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Стоит ли покупать ету игру ?? on PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Forum on Gamehag