что это за игра, и в чём её смысл?
Ну хз, должна быть старой интересной игрой
черный десерт что непонятного
Ну игра называется, прикольно
черный десерт что непонятного
ахаххаахах, комментаторы от бога
ахаххаахах, комментаторы от бога
Ну игра называется, прикольно
ммо топчик надеюсь что ейо не забросят
Kraken – это значимая русскоязычная платформа в даркнете, появившаяся в 2022 году после закрытия известного ресурса Hydra. Эта площадка быстро стала популярной среди пользователей, предлагая безопасный и надежный доступ к разнообразным услугам и товарам.
1) Ссылка для БРАУЗЕРА (взята из гайда от администрации KRAKEN): https://kra20.top