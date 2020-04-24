Rain

Gem26

unranked rank iconAlexander: Sup?
unranked rank iconLeandro Rete: Freecash withdrawal is instant, but here it is not. I don't understand
unranked rank iconRossana 5To: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconRossana 5To: omg
SystemGamehag: 5 users received Gem18 from the Rain.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version) pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconGabe Newell: jhuuh
SystemGamehag: One user received Gem178 from the Rain.
unranked rank iconAIRUN ANGELES: Hello
unranked rank iconc00lguy007: I can find the games on the app store
unranked rank iconc00lguy007: I am filtering by ios and scanning on an iphone
AdminSwirfty: The games you're attempting most likely aren't available for your device
unranked rank iconc00lguy007: can anyone help me? games still aren't working
unranked rank iconNorbert: hi
SystemGamehag: 4 users received Gem35 from the Rain.
unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
unranked rank iconsin comentarios: Probaste Magner migner
unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
AdminSwirfty: Which offer are you attempting?
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconianellinger508: when I scan the qr code it links to a website that says the offer isnt availible in my location
AdminJoshverd: peepoHey emote (inline chat version)
unranked rank iconDaniel Triviño: hi
AdminSwirfty: ianellinger508, any game you're able to view will be available in your location
unranked rank iconArmoredPigeon: dxad
unranked rank iconsin comentarios: Se refiere a que consiga la cantidad de atrapar 500 huevos?
unranked rank iconianellinger508: Why are none of the games available in the US?
unranked rank iconsin comentarios: El juego que se llama atrapa huevo me dice que suba niveles que son 500 pero cuando entro solo se puede subir la cantidad de huevos que puedes atrapar
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36

0/160

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Как вы относитесь к этой игре, хорошая ли она?

miketix1 avatar

miketix1

April 24, 2020 at 11:00 AM

В первое время выполнения задания и сопутствующих предложений, старался по блицу чделать стандартную процедуру 7 ур + атаковать монстра 2 лвл...достигнув эти цели, долго не мог понять почему нет награды...в резе плюнул...И вдруг через 3-4 дня, когда я уже забыл об этих заданиях, мы пришло уведомление о награде...за 11ур Замка...Удивлен...Очень...и теперь думаю что перевод корявый, и имелось в виду не ударить а полноценно прибить Монстра 31 MAY 2018 21:34
Axe22945 avatar

Axe22945

April 24, 2020 at 11:03 AM

Играю 3 года мне нравится
Alina124357 avatar

Alina124357

April 24, 2020 at 01:48 PM

играю с 2015 :)

очень прикольная

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