miketix1

В первое время выполнения задания и сопутствующих предложений, старался по блицу чделать стандартную процедуру 7 ур + атаковать монстра 2 лвл...достигнув эти цели, долго не мог понять почему нет награды...в резе плюнул...И вдруг через 3-4 дня, когда я уже забыл об этих заданиях, мы пришло уведомление о награде...за 11ур Замка...Удивлен...Очень...и теперь думаю что перевод корявый, и имелось в виду не ударить а полноценно прибить Монстра 31 MAY 2018 21:34