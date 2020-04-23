Как вы относитесь к этой игре?

Rain

Gem72

novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version) pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconGabe Newell: jhuuh
SystemGamehag: One user received Gem178 from the Rain.
unranked rank iconAIRUN ANGELES: Hello
unranked rank iconc00lguy007: I can find the games on the app store
unranked rank iconc00lguy007: I am filtering by ios and scanning on an iphone
AdminSwirfty: The games you're attempting most likely aren't available for your device
unranked rank iconc00lguy007: can anyone help me? games still aren't working
unranked rank iconNorbert: hi
SystemGamehag: 4 users received Gem35 from the Rain.
unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
unranked rank iconsin comentarios: Probaste Magner migner
unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
AdminSwirfty: Which offer are you attempting?
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconianellinger508: when I scan the qr code it links to a website that says the offer isnt availible in my location
AdminJoshverd: peepoHey emote (inline chat version)
unranked rank iconDaniel Triviño: hi
AdminSwirfty: ianellinger508, any game you're able to view will be available in your location
unranked rank iconArmoredPigeon: dxad
unranked rank iconsin comentarios: Se refiere a que consiga la cantidad de atrapar 500 huevos?
unranked rank iconianellinger508: Why are none of the games available in the US?
unranked rank iconsin comentarios: El juego que se llama atrapa huevo me dice que suba niveles que son 500 pero cuando entro solo se puede subir la cantidad de huevos que puedes atrapar
unranked rank iconskrt: VIBE emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconData_2045: hi !!!
SystemGamehag: 3 users received Gem4 from the Rain.
unranked rank iconskrt: OMEGALUL emote (inline chat version)
Sign in to start chatting

29

0/160

Back to Last Day on Earth: Survival

Как вы относитесь к этой игре?

miketixgriefer avatar

miketixgriefer

April 23, 2020 at 08:32 PM

Раньше много в эту игру играл,а потом забросил,донатеры там рулят!!!!!!!!
Fedor9087 avatar

Fedor9087

April 25, 2020 at 03:46 PM

это топ игра
Joryan avatar

Joryan

April 25, 2020 at 06:11 PM

Думаю что она провалилась
jimn2007 avatar

jimn2007

April 28, 2020 at 11:06 PM

игар очень доеатерская и играть с друзьми почти нельзя
mrfox365x avatar

mrfox365x

April 29, 2020 at 05:02 PM

раньше игра а сечас хз
4eburek22331 avatar

4eburek22331

April 29, 2020 at 09:24 PM

шикарная игра
buff_csgettocc avatar

buff_csgettocc

May 5, 2020 at 07:29 PM

многим нравится,но мне не вкатило

fenzu avatar

fenzu

May 5, 2020 at 07:46 PM

ну так себе честно говоря
XlyPiK avatar

XlyPiK

May 5, 2020 at 08:05 PM

Игра интересна на ненадолгое время
Valera_Play174 avatar

Valera_Play174

May 6, 2020 at 10:24 AM

чсм чава маа прмсаввв рввсмриомпасапмсвпврипасевмипаесвампеасвкеавкеарквеаьрсвксаееаскваепквуампеквампеквеарквеапмквеапмквапкакпеакпгеапареаапеапргиеапргипеакпргеакпреакпреа
ssq7h avatar

ssq7h

May 6, 2020 at 10:32 AM

игра норм
vsmermov19 avatar

vsmermov19

May 30, 2020 at 11:55 PM

Что за верификация в ленте новостей от вас и всех моих друзей и друзей и друзей с которыми я хочу быть рядом с вами или с кем то из них в город или в гости в
petro223 avatar

petro223

May 31, 2020 at 07:02 PM

неиграл
enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Как вы относитесь к этой игре? - Last Day on Earth: Survival Forum on Gamehag