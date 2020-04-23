Как вы относитесь к этой игре?

Раньше много в эту игру играл,а потом забросил,донатеры там рулят!!!!!!!!
Думаю что она провалилась
игар очень доеатерская и играть с друзьми почти нельзя
многим нравится,но мне не вкатило
ну так себе честно говоря
Игра интересна на ненадолгое время
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Что за верификация в ленте новостей от вас и всех моих друзей и друзей и друзей с которыми я хочу быть рядом с вами или с кем то из них в город или в гости в