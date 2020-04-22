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КАК СТРЕЛЯТЬ В ГОЛОВУ В CS 1.6?

Bogzanz228 avatar

Bogzanz228

April 22, 2020 at 07:32 PM

КАК СТРЕЛЯТЬ В ГОЛОВУ В CS 1.6? КАК СТАТЬ PRO Стрельба в голову или как стать про в CS 1.6? В играх, как и во всем остальном, невозможно сразу все делать идеально. И если речь идет о КС 1.6, то чтобы научиться играть как профи нужно потратить немало времени и подобрать сборку с конфигом под свой скилл, советуем тащерскую CS 1.6. Но дело не только во времени и конфиге. Многие годами играют в контру и все равно проигрывают менее опытным игрокам. Так как научиться играть как профи? В первую очередь нужно думать. Звучит слишком просто, но на деле все намного сложнее. Конечно, можно прийти ко всему самостоятельно, но ведь гораздо проще пользоваться советами опытных игроков. Сперва нужно разобрать кто же такой профи в игре CS. Профи: стреляет, как минимум, хорошо; может ориентироваться по игровой карте даже без света; реагирует на движение быстрее противника; использует нормальный никнейм, без всяких приставок в стиле откровенных новичков; уважает соперников и товарищей по команде. Тренировка АИМ для стрельбы в голову Перед тем как идти играть на сервер, потренируйтесь в данном приложении кликере. Ваше умение попадать в голову очень сильно возрастет и вы легко станете №1 на сервере. А сколько ты набрал очков? Напиши в комментарии. Подробнее о тактике ПРО Стрельба в головы CS 1.6 Как улучшить меткость вам вряд ли расскажут, но тут каждый интуитивно понимает что нужно делать. В первую очередь следует научиться стрелять в зависимости от расстояния к цели. Чем он дальше тем реже нужно нажимать на курок. Таким образом уменьшается разброс. Важным моментом при стрельбе очередями можно назвать разброс пуль вверх. То есть при стрельбе очередями либо зажимом следует целиться по ногам. По поводу меткости можно сказать лишь о том, что нужно правильно настраивать мышку, ее чувствительность и инверсию. Уберите со стола все ненужные предметы, чтобы движению мыши ничего не мешало. Также стоит потренироваться меткости в различных флеш-играх. Ориентирование на карте Простая беготня по карте - это стиль новичков. Профи понимают строение карты и в соответствии с ним строят свои атакующие или оборонные стратегии. Они знают в какой точке может появиться враг и уже готовы к этому. Они понимают что такое прострелы и умеют ими пользоваться. Ведь им известно где может быть враг. Также нужно почаще оборачиваться и по возможности передвигаться возле стен или укрытий - так по вам будет сложнее попасть. Ну и не забывайте ставить себя на место противника - думайте где бы вы укрылись на его месте или куда бы пошли. Реакция Реакция приходит с опытом. Но процесс ее наработки можно ускорить в интернете полно упражнений на реакцию. Если вы будете в день выделять им по 10-15 минут, то уже через месяц быстрота вашей реакции заметно вырастет. Есть специальные карты для тренировки АИМ в Counter-Strike.Также реакция улучшится, если у вас ничего не будет тормозить и ничто не будет вас отвлекать от игры. Никнейм -pro, -killer, -headshot, и других похожих по смыслу приставок в нике не должно быть. Во первых, встречают по одежке, в нашем случае никнейму. Во вторых, вы хоть раз видели у профессиональных игроков такие ники? Делайте выводы. Поведение Если вы в начале игры 8 раз повторите "прикройте меня", то этого хватит чтобы понять что Вы не самый ценный игрок. Так зачем же тогда это делать? Зачем после каждого проигрыша оскорблять противника и обвинять его в читерстве, если вы и сами знаете, что проиграли вы честно. Хладнокровие и сосредоточенность - это путь к успешной игре. Наверняка у вас бывали такие игры, где вы показывали себя лучше всех. Анализируйте как победные, так и проигранные карты. Что вы делали не так и работайте над ошибками. В любом случае, вне зависимости от исхода просто поблагодарите противника за игру, ведь вы получили опыт. В любом случае. И так себя стоит вести на любом сервере, в любой игре и даже за ее пределами. Если вы хотите стать профи, то следуйте вышеперечисленным рекомендациям и относитесь ко всему проще. Ведь не стоит забывать для чего игры вообще нужны. Для получения удовольствия.
artemturygin avatar

artemturygin

April 22, 2020 at 07:54 PM

Ну спасибо.

AAnubis22 avatar

AAnubis22

April 22, 2020 at 10:48 PM

Вкратце берешь и стреляешь.
majlo_turbo avatar

majlo_turbo

April 22, 2020 at 11:17 PM

зажимаешь лкм и все

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КАК СТРЕЛЯТЬ В ГОЛОВУ В CS 1.6? - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag