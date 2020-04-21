вы бы купили блоксбург если бы у вас было только 25 робуксов или потратили бы эти робуксы на скин?
За 25 робаксов ничего хорошего для аватара не выйдет, а вот Блоксбург-купил бы.
купил блоксбург скин есть
Купил бы блоксбург потому что за 25 робуксов ничего нормального не купишь
игра :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Роблокс май !! Лайв!!! Рооооблолоокс!!!!!
супер.я только увидел статью сразу же начал читать
игра норм физика и всё такое но но но донат очень сильно влияет на игру. такое ощющение что сють игры в кто кого передонатит. Но в принципе игра норм.
Роблокс май !! Лайв!!! Рооооблолоокс!!!!!
супер.я только увидел статью сразу же начал читать
игра норм физика и всё такое но но но донат очень сильно влияет на игру. такое ощющение что сють игры в кто кого передонатит. Но в принципе игра норм.
21 APRIL 2020 13:28 2173
я купил блоксбург а потом скин
за 25 робаксов можно хорошо одется
Тут я купил бесплатные роблаксы 0 0 1
Нет не купила бы блоксбург
Роблокс май !! Лайв!!! Рооооблолоокс!!!!!
супер.я только увидел статью сразу же начал читать
игра норм физика и всё такое но но но донат очень сильно влияет на игру. такое ощющение что сють игры в кто кого передонатит. Но в принципе игра норм.
21 APRIL 2020 13:28 2173