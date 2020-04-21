вы бы купили блоксбург если бы у вас было только 25 робуксов или потратили бы эти робуксы на скин?

qazpleyersha вы бы купили блоксбург если бы у вас было только 25 робуксов или потратили бы эти робуксы на скин?

Shormak_Hacker За 25 робаксов ничего хорошего для аватара не выйдет, а вот Блоксбург-купил бы.

DEFFIZE купил блоксбург скин есть

danyagorus1 Купил бы блоксбург потому что за 25 робуксов ничего нормального не купишь

gadtvdf игра :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

zowie На скин

pavlo_agbon Роблокс май !! Лайв!!! Рооооблолоокс!!!!!

супер.я только увидел статью сразу же начал читать

игра норм физика и всё такое но но но донат очень сильно влияет на игру. такое ощющение что сють игры в кто кого передонатит. Но в принципе игра норм.

Anonymous1587402175 Роблокс май !! Лайв!!! Рооооблолоокс!!!!!

супер.я только увидел статью сразу же начал читать

игра норм физика и всё такое но но но донат очень сильно влияет на игру. такое ощющение что сють игры в кто кого передонатит. Но в принципе игра норм.



21 APRIL 2020 13:28 2173



petialapetd игра топ топ

XxxDarkKnighxxX я купил блоксбург а потом скин

XxxDarkKnighxxX за 25 робаксов можно хорошо одется





GOLP6 Тут я купил бесплатные роблаксы 0 0 1

shmobus вцвцвфіівцв

Diana_5010 не знаю даже

Colaris666_king Нет не купила бы блоксбург