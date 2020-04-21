что лучше idle Heroes или роблокс

Me_Moon_

У меня есть настоящее "тям, тям, тяяяяяяяям !" : Помните в школе фей, принцесс и русалок как-то была 1 девочка с ними (она тогда подсказала Лане где Стелла) (тогда они, скорее всего, были на вип сервере), а так же там часто была Стелла, и однажды появился второй Лео ? Так вот... Вдруг та девочка и Стелла это Ева и Ульяна, а второй Лео - это сейчас Стив ?!Привет Лана

Привет Ева

Привет Ульяна

:heart::heart::kissing_heart:❤:kissing_heart::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes: