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Rain

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Crossout, лучшая игра 2020 года или нет?

friezzbro avatar

friezzbro

April 21, 2020 at 05:12 AM

Ваше мнение?
halsmenGamer avatar

halsmenGamer

April 21, 2020 at 05:17 AM

да точно определённо 100 из 10
halsmenGamer avatar

halsmenGamer

April 21, 2020 at 05:18 AM

всем советую поиграть

reflective1 avatar

reflective1

April 21, 2020 at 05:56 AM

та не гоните
Rok_ioi avatar

Rok_ioi

April 21, 2020 at 11:37 AM

ну нет она нелучшая
RA1TO avatar

RA1TO

April 21, 2020 at 07:03 PM

играл давно. игра самао по себе крутая
jopamikiminaj avatar

jopamikiminaj

April 21, 2020 at 07:14 PM

кроссаут то классный, но на пару часиков, надоедает быстро
az09linyx avatar

az09linyx

April 21, 2020 at 07:31 PM

нет не лучишая
32447908e avatar

32447908e

April 22, 2020 at 12:03 AM

Привет и поааоротошт
krakenmiv avatar

krakenmiv

April 22, 2020 at 06:48 AM

да точно определённо 100 из 10нет не лучишаяПривет и поааоротошткроссаут то классный, но на пару часиков, надоедает быстро
MaKsun666 avatar

MaKsun666

April 22, 2020 at 09:54 AM

Нет, если выбирать между CS и Crossout то я выбиру CS. Игра сильно надоедает и играть в неё без друзей буде скучно, а так с друзьями поржать самое то
damir06 avatar

damir06

April 22, 2020 at 10:02 AM

да точно определённо 100 из 1!!!!
Feyck1 avatar

Feyck1

April 22, 2020 at 07:12 PM

Нет это говняная игра
Lik583 avatar

Lik583

April 22, 2020 at 07:29 PM

ААААААА рееклама!
Aught avatar

Aught

April 22, 2020 at 07:53 PM

Хмммм
OOo38H45 avatar

OOo38H45

April 22, 2020 at 09:40 PM

Все проходит отлично
ARTEM87483 avatar

ARTEM87483

April 22, 2020 at 11:44 PM

Гг такое себе
snjkin avatar

snjkin

April 23, 2020 at 01:15 AM

Такая себе игра!
friezzbro avatar

friezzbro

April 23, 2020 at 02:19 AM

Крч, понятно, все определились
pavlo_agbon avatar

pavlo_agbon

April 23, 2020 at 02:32 PM

здравствуйте,вы все обсуждайте Roblox в целом или как-то иначе,просто пока что я видела только восхищенные возгласы по поводу самого Roblox
Крутая игра!
Мне очень нравица, разные ивенты. Куча разных режимов игры.
И даже своё режим можно сделать!
Низащто не написал бы в чате, да и вообще хотел бы чтобы её удалили. Ведь она крашнула платформу когда в неё одновременно играло 1.5 млн чел. В кс даже меньше онлайн играет. Боже столько зоофилов.
400 рубуксов =350 рублей доминус стоит 1000000 (миллион) рубуксов 1000000/400=2500(донатов по 400) и 2500*350=875000 рублей это около миллиона рублей на это денги можно купить себе небольшой дом или машину
да точно определённо 100 из 1!!!!
Midan213 avatar

Midan213

April 23, 2020 at 02:36 PM

Мне кроссаут не заходит вообще
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Crossout, лучшая игра 2020 года или нет? - Crossout Forum on Gamehag