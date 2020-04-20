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лайт или покупка?

NerFir_2020 avatar

NerFir_2020

April 20, 2020 at 10:22 PM

играть в лайт версию или купить в стиме?
idkiolololo3 avatar

idkiolololo3

April 20, 2020 at 10:23 PM

да нужно если нет то пизла
magicmarshr avatar

magicmarshr

April 25, 2020 at 07:18 PM

есди есть деньги покупай полную версию
FraysMca avatar

FraysMca

April 25, 2020 at 08:07 PM

лайт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RANGOo21 avatar

RANGOo21

April 25, 2020 at 08:16 PM

Если слабый комп и не хочишь на всё подряд траить деньги то лайт
RANGOo21 avatar

RANGOo21

April 25, 2020 at 08:16 PM

воообще в принципе пабг лайт идёт лучше чем пабг стим тем что покупать по сути нечего куриные медали раздают тоннами и особого смысла покупать л коины нет и лайт паса нету
marko_durkach avatar

marko_durkach

April 25, 2020 at 08:17 PM

Я КУПИЛ В СТИМЕ ПАБГ НО ЛАЙТ ВИГОДНЕЙ

Anonymous8261 avatar

Anonymous8261

April 25, 2020 at 09:16 PM

ЛАЙТ!!!!
lebedevvlad706 avatar

lebedevvlad706

April 25, 2020 at 09:19 PM

лайт заморозили такшто мжно и купить пабг в стиме
Joryan avatar

Joryan

April 25, 2020 at 09:19 PM

Комп мощный - покупка обычного
mirzoev0o1 avatar

mirzoev0o1

April 27, 2020 at 03:29 AM

да нужно если нет то пизла
OOFITOS avatar

OOFITOS

April 27, 2020 at 03:31 AM

покупка лучше я думаю)
Flora237067756 avatar

Flora237067756

April 27, 2020 at 09:51 AM

воообще в принципе пабг лайт идёт лучше чем пабг стим тем что покупать по сути нечего куриные медали раздают тоннами и особого смысла покупать л коины нет и лайт паса нету
kitti_pley12 avatar

kitti_pley12

April 27, 2020 at 10:01 AM

ЛААААААААААААААААААЙТ
Punusher2000 avatar

Punusher2000

April 27, 2020 at 04:04 PM

НЕЗНаю
Naruto_uzumake avatar

Naruto_uzumake

April 30, 2020 at 11:37 AM

покупной пабг это пабг, а пабг лайт это отрезаных 10 процентов от оригинального пабга!
Naruto_uzumake avatar

Naruto_uzumake

April 30, 2020 at 11:37 AM

лучше купить и наслодатся игрой
alekswolf avatar

alekswolf

May 3, 2020 at 03:14 AM

лайт если деньги не хочешь просирать
MasterPEHAT avatar

MasterPEHAT

May 3, 2020 at 05:53 PM

Если норм комп то можно в стиме купить, если произойдут технические проблемы, то можно вернуть деньги за игру
jallyfish231 avatar

jallyfish231

May 3, 2020 at 06:52 PM

я на телефе играю просто пабг мобайл
yury_bubnevich avatar

yury_bubnevich

August 17, 2020 at 02:19 AM

у меня в стиме давно куплена
sonic36 avatar

sonic36

August 17, 2020 at 06:28 PM

В стиме давно куплена, но как и на покупной версии, так и в лайте везде читеры, только в покупной они встречаются меньше, ну или я их мало встречал
lev3333 avatar

lev3333

August 17, 2020 at 06:32 PM

я вопхе XD
KoJlek avatar

KoJlek

August 23, 2020 at 12:43 AM

В стим пабг не игра т.к комп слабый играю только в лайт ))
keijogold avatar

keijogold

October 27, 2020 at 11:57 PM

лайт попробовать чисто
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