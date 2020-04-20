лайт или покупка?

NerFir_2020 играть в лайт версию или купить в стиме?

idkiolololo3 да нужно если нет то пизла

magicmarshr есди есть деньги покупай полную версию

FraysMca лайт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

RANGOo21 Если слабый комп и не хочишь на всё подряд траить деньги то лайт

RANGOo21 воообще в принципе пабг лайт идёт лучше чем пабг стим тем что покупать по сути нечего куриные медали раздают тоннами и особого смысла покупать л коины нет и лайт паса нету

marko_durkach Я КУПИЛ В СТИМЕ ПАБГ НО ЛАЙТ ВИГОДНЕЙ





Anonymous8261 ЛАЙТ!!!!

lebedevvlad706 лайт заморозили такшто мжно и купить пабг в стиме

Joryan Комп мощный - покупка обычного

mirzoev0o1 да нужно если нет то пизла

OOFITOS покупка лучше я думаю)

Flora237067756 воообще в принципе пабг лайт идёт лучше чем пабг стим тем что покупать по сути нечего куриные медали раздают тоннами и особого смысла покупать л коины нет и лайт паса нету

kitti_pley12 ЛААААААААААААААААААЙТ

Punusher2000 НЕЗНаю

Naruto_uzumake покупной пабг это пабг, а пабг лайт это отрезаных 10 процентов от оригинального пабга!

Naruto_uzumake лучше купить и наслодатся игрой

alekswolf лайт если деньги не хочешь просирать

MasterPEHAT Если норм комп то можно в стиме купить, если произойдут технические проблемы, то можно вернуть деньги за игру

jallyfish231 я на телефе играю просто пабг мобайл

yury_bubnevich у меня в стиме давно куплена

sonic36 В стиме давно куплена, но как и на покупной версии, так и в лайте везде читеры, только в покупной они встречаются меньше, ну или я их мало встречал

lev3333 я вопхе XD

KoJlek В стим пабг не игра т.к комп слабый играю только в лайт ))