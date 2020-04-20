лайт или покупка?

играть в лайт версию или купить в стиме?
да нужно если нет то пизла
есди есть деньги покупай полную версию
лайт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если слабый комп и не хочишь на всё подряд траить деньги то лайт
воообще в принципе пабг лайт идёт лучше чем пабг стим тем что покупать по сути нечего куриные медали раздают тоннами и особого смысла покупать л коины нет и лайт паса нету
Я КУПИЛ В СТИМЕ ПАБГ НО ЛАЙТ ВИГОДНЕЙ
лайт заморозили такшто мжно и купить пабг в стиме
Комп мощный - покупка обычного
да нужно если нет то пизла
воообще в принципе пабг лайт идёт лучше чем пабг стим тем что покупать по сути нечего куриные медали раздают тоннами и особого смысла покупать л коины нет и лайт паса нету
покупной пабг это пабг, а пабг лайт это отрезаных 10 процентов от оригинального пабга!
лучше купить и наслодатся игрой
лайт если деньги не хочешь просирать
Если норм комп то можно в стиме купить, если произойдут технические проблемы, то можно вернуть деньги за игру
я на телефе играю просто пабг мобайл
у меня в стиме давно куплена
В стиме давно куплена, но как и на покупной версии, так и в лайте везде читеры, только в покупной они встречаются меньше, ну или я их мало встречал
В стим пабг не игра т.к комп слабый играю только в лайт ))