LOL or DOTA

Animalia104 Im happy :D

envy2 Well I prefer LoL but I only played dota casually so that's probably why

I imagine that according to a beginner, it is easier to start LoL than dota?

Cbonlescornflakes Le genre du Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) a ceci de complexe qu'il a dans son ADN un ensemble de termes propres à son univers, indéchiffrables à celui qui n'a jamais joué. Difficile dès lors de comprendre un stream ou une compétition lorsqu'un mot sur deux nous est parfaitement inconnu. Je vous propose dans cet article de revenir sur les principes de bases du jeu, ainsi que de définir les principaux mots clefs afin de vous permettre de suivre les compétitions de LoL de la façon la plus confortable possible.

JosseWest MOI je dit LOL j'adore çe jeux

zenlove97433 moi je dit lol. c'est vrai que c'est dota le 1er. celui avec lequel les anciens ont commencé mais il est largement dépassé par lol maintenant

yaassine_lhackeur au debut c'est ultra dur comme tout le temps 20 minbute a 25 pour une game et apres on devient de plus en plkus fort car c'est un jeux de strategie





ainzawa724 League of Legends serais toujours ma preference

ainzawa724 Toutes ceux champions, graphiques simple et bcoup de strategies

Dobble_ Lol car dota2 trop compliqué

YORACHII LoL ftw dota2 est trés complique

akento Lol car je me suis familiarisé à ce type de MOBA. DOTA j'ai joué qu'une fois, c'est compliqué.



jais1 i personally prefer league of legends due to is unique gameplay and mechanics , i like the devleopements that's been added to the main game and the side events , i grew up with for years

Khyzo lol >





Lokiax league of legends c est mieux

jordan_chable lol

Skullmonkeys44 i dislike both.

moba aren't my style and i tried warcraft/starcraft a while back...

some said DOTA is elitist



Elmayonnnaises LOL je le trouve mieux

unidentifiedyou Il n'y a même pas de comparaison possible.. LoL win easy



_hitplayer Dota prob its better i guess ?

xxtayebxxskinswipe I think LOL is better, because you will have fun playing it

tarzen_n1 LOL is way better . dota looks weird