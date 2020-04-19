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Rain

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Ви знаете ету игру?

gamehag041423 avatar

gamehag041423

April 19, 2020 at 04:08 PM

Я знаю видел много реклам не играл но брат скачивал и играл
stryker2 avatar

stryker2

April 19, 2020 at 04:44 PM

Я как-то играл в неё.
Sobako avatar

Sobako

April 19, 2020 at 04:45 PM

Круто как всегда
loooyskin avatar

loooyskin

April 20, 2020 at 11:21 PM

ну игра норм

kirito126 avatar

kirito126

April 21, 2020 at 12:26 AM

Да играл в неё.
CatMaca avatar

CatMaca

April 21, 2020 at 01:16 AM

конечно)))
reflective1 avatar

reflective1

April 21, 2020 at 04:56 AM

Ну понятное дело
g1tfnucr avatar

g1tfnucr

April 21, 2020 at 12:24 PM

конечно
Dika100987 avatar

Dika100987

April 21, 2020 at 05:13 PM

нит не знаем
sasiska1337 avatar

sasiska1337

April 21, 2020 at 05:30 PM

она везде рекламировалась
EronTick avatar

EronTick

April 21, 2020 at 05:31 PM

оууу да, топовая игра, с другом спорили кто больше продержится
damir3456 avatar

damir3456

April 22, 2020 at 10:05 AM

Согласен!!!!!!
ILKA232321 avatar

ILKA232321

April 22, 2020 at 10:22 AM

Согласен!!!!!!!!!
ILKA232321 avatar

ILKA232321

April 22, 2020 at 10:22 AM

даже очень
!!!!!!!!!!!!!!!
ILKA232321 avatar

ILKA232321

April 22, 2020 at 10:23 AM

хмхмххмххмхмхмхмхмххмххм
ILKA232321 avatar

ILKA232321

April 22, 2020 at 10:23 AM

укккккккккккккккккккккккккк
Sebec avatar

Sebec

April 22, 2020 at 10:30 AM

Это топчик! СИРИОЗ!!

Sebec avatar

Sebec

April 22, 2020 at 10:30 AM

Понимаешь ??

Sebec avatar

Sebec

April 22, 2020 at 10:31 AM

Я ВООБЩе люблю песочиницы, а здесь и сражаешься с другими игроками!

Sebec avatar

Sebec

April 22, 2020 at 10:31 AM

И могу дать совет!
mender1 avatar

mender1

April 22, 2020 at 10:32 AM

Пару раз играл в неё
Sebec avatar

Sebec

April 22, 2020 at 10:32 AM

при сборке тачки ставь впереди защиту !

iseregin0 avatar

iseregin0

April 22, 2020 at 08:02 PM

И почему же это интересно ?
Вся суть подобного жанра игр заключается в случайности: случайные улучшения героя, случайная генерация подземелья, случайные противники в комнатах, случайные события, всё в этих играх создано для того, чтобы каждый забег оказался уникален. Где-то вы собрали комбинацию предметов, которые идеально синнергируют друг с дрругом, где-то вы с помощью цепочки определённых событий попали с самого первого уровня, на самый последний, а где-то вы вовсе сломали игру с помощью двух предметов, и теперь в вашем инвентаре находятся все улучшения в игре:
Anzor095 avatar

Anzor095

April 22, 2020 at 08:20 PM

Нет я незнаю эту игру
OOo38H45 avatar

OOo38H45

April 22, 2020 at 09:39 PM

Благородная миссия, правда
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