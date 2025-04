Cosa pensate delle copie di counter strike incluso Valorant?

io non definisco valorant una copia di counter strike. non è che se il gioco ha la stessa modalità di gioco è una copia

M1rc3

Io credo che valorant faccia veramente schifo, alcune abilità sono troppo forti ( per esempio puoi creare muri così la gente non passa o puoi teletrasportarti per scappare ) in poche parole un gioco per fifoni che non vogliono combattere faccia a faccia.