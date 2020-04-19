Нужны ли дробовики в CS:GO?

cayman1 Для чего добавили дробовики, они просто бесполезные?

zarokisd1 Не знаю

poacx Они не бесполезны. Их можно применять на маленьких картах (например, в режиме Wingman) или в узких проходах, чтобы в легкую сделать килл. Конечно винтовки лучше, но на лоу рангах и с малым бюджетом команды они являются весьма валидным вариантом.



HadType Нет,они не бесполезны, иногда даже полезны бывают.

Boryagey дробаши нужны капец как например на карте инферно агенси на малых дистанцях





Dorin2033 Дробовики полюбому нужны.

shpion0071 Дробовики нужны

FeduNolikYT игра топ а дробавики не нужны ими трудно игратб

jonny1899 конечно нужны ведь они являются хорошей альтернативой выиграть заработать и выбить девайс у противника

artem_729 очень классная игруха

Like3888 Ноормааааассс

NIK1978 Конечно нужны, тащемта.



PAMZESb Ну на инферно они очень нужны, проходики то узкие)

GGK1RY4 XM1014 ТОП ЗА СВОИ ДЕНЬГИ!!!





netis245 Ufsktddtjtjtrshrs

_DOMIK_ Летптататп

AndreiKA721 Конечно нужны!)

sanekantropov2006 Если честно они нужны только для того чтобы они были

NNEEKKETTA Нужны

nics2 Смотря в какой сиуации