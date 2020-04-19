Rain

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Нужны ли дробовики в CS:GO?

cayman1 avatar

cayman1

April 19, 2020 at 02:14 AM

Для чего добавили дробовики, они просто бесполезные?
zarokisd1 avatar

zarokisd1

April 19, 2020 at 02:51 AM

Не знаю
poacx avatar

poacx

April 19, 2020 at 02:59 AM

Они не бесполезны. Их можно применять на маленьких картах (например, в режиме Wingman) или в узких проходах, чтобы в легкую сделать килл. Конечно винтовки лучше, но на лоу рангах и с малым бюджетом команды они являются весьма валидным вариантом.
HadType avatar

HadType

April 19, 2020 at 08:07 AM

Нет,они не бесполезны, иногда даже полезны бывают.
Boryagey avatar

Boryagey

April 19, 2020 at 11:22 AM

дробаши нужны капец как например на карте инферно агенси на малых дистанцях

Dorin2033 avatar

Dorin2033

April 19, 2020 at 11:28 AM

Дробовики полюбому нужны.
shpion0071 avatar

shpion0071

April 19, 2020 at 12:03 PM

Дробовики нужны
FeduNolikYT avatar

FeduNolikYT

April 19, 2020 at 12:04 PM

игра топ а дробавики не нужны ими трудно игратб
jonny1899 avatar

jonny1899

April 19, 2020 at 12:36 PM

конечно нужны ведь они являются хорошей альтернативой выиграть заработать и выбить девайс у противника
artem_729 avatar

artem_729

April 19, 2020 at 12:37 PM

очень классная игруха
Like3888 avatar

Like3888

April 19, 2020 at 12:44 PM

Ноормааааассс
NIK1978 avatar

NIK1978

April 19, 2020 at 12:51 PM

Конечно нужны, тащемта.
PAMZESb avatar

PAMZESb

April 19, 2020 at 06:13 PM

Ну на инферно они очень нужны, проходики то узкие)
GGK1RY4 avatar

GGK1RY4

April 19, 2020 at 06:39 PM

XM1014 ТОП ЗА СВОИ ДЕНЬГИ!!!

netis245 avatar

netis245

April 20, 2020 at 12:39 AM

Ufsktddtjtjtrshrs
_DOMIK_ avatar

_DOMIK_

April 20, 2020 at 12:47 AM

Летптататп
AndreiKA721 avatar

AndreiKA721

April 20, 2020 at 12:54 AM

Конечно нужны!)
sanekantropov2006 avatar

sanekantropov2006

April 20, 2020 at 12:56 AM

Если честно они нужны только для того чтобы они были
NNEEKKETTA avatar

NNEEKKETTA

April 20, 2020 at 12:58 AM

Нужны
nics2 avatar

nics2

April 20, 2020 at 09:07 AM

Смотря в какой сиуации
damir10 avatar

damir10

April 20, 2020 at 09:30 AM

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Нужны ли дробовики в CS:GO? - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag