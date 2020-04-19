Нужны ли дробовики в CS:GO?

Для чего добавили дробовики, они просто бесполезные?
Они не бесполезны. Их можно применять на маленьких картах (например, в режиме Wingman) или в узких проходах, чтобы в легкую сделать килл. Конечно винтовки лучше, но на лоу рангах и с малым бюджетом команды они являются весьма валидным вариантом.
Нет,они не бесполезны, иногда даже полезны бывают.
дробаши нужны капец как например на карте инферно агенси на малых дистанцях
Дробовики полюбому нужны.
игра топ а дробавики не нужны ими трудно игратб
конечно нужны ведь они являются хорошей альтернативой выиграть заработать и выбить девайс у противника
Ну на инферно они очень нужны, проходики то узкие)
XM1014 ТОП ЗА СВОИ ДЕНЬГИ!!!
Если честно они нужны только для того чтобы они были
Игра классИгра классИгра классИгра классИгра класс