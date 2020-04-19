Rain

Gem259

AdminJoshverd: Modcheck emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconShane Patton: hi
unranked rank iconPaulTran: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMyroslav Kureliuk: mk
unranked rank iconRafaela Laureano cardozo: Cat Yes emote (inline chat version)
unranked rank iconArmoredPigeon: ok
SystemGamehag: 2 users received Gem29 from the Rain.
unranked rank iconhajew: selam
unranked rank iconLeandro Rete: Mhm emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem44 from the Rain.
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
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36

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5 уровень

N1rLSn avatar

N1rLSn

April 19, 2020 at 01:49 AM

Как понять получить 5 уровень игрока, и где за ним следить?
DenPRO77 avatar

DenPRO77

April 21, 2020 at 02:42 PM

Чтобы поднять уровень надо просто играть в бои. Смотреть надо в профиле, там есть послужной список. Каждый значок (где-то до 10 левела) дается за каждые два боя. Надеюсь помог :)
net_nu_a_chto avatar

net_nu_a_chto

April 21, 2020 at 03:07 PM

Я это понял, но загружая скрин с значком 5-ого уровня мне его токлоняют! Почему, понять не могу!

alex_voorhess avatar

alex_voorhess

April 21, 2020 at 03:34 PM

похоже потому что тебя обманывают, мне вот вообще аккаунт 1 заблокировали и удалили когда пытался разобратся
Muxamurad avatar

Muxamurad

April 21, 2020 at 04:53 PM

Найс аватврка ору
BigYourBro avatar

BigYourBro

April 22, 2020 at 12:04 AM

У кого нибудь приняли скрин?

Andriy10474729 avatar

Andriy10474729

April 22, 2020 at 12:13 AM

У меня даже 3 нету(
_Kusanagi avatar

_Kusanagi

April 22, 2020 at 12:40 AM

изииииииии 700 камней

Piga11 avatar

Piga11

April 22, 2020 at 09:40 AM

У кого сколько камней душ?!?!
Alex228A avatar

Alex228A

April 22, 2020 at 10:17 AM

обожаю
ErrorQR avatar

ErrorQR

April 24, 2020 at 12:46 AM

oo bravo filicitari lvl 5 este super eu nu pot sa fac

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