5 уровень

N1rLSn Как понять получить 5 уровень игрока, и где за ним следить?

DenPRO77 Чтобы поднять уровень надо просто играть в бои. Смотреть надо в профиле, там есть послужной список. Каждый значок (где-то до 10 левела) дается за каждые два боя. Надеюсь помог :)

net_nu_a_chto Я это понял, но загружая скрин с значком 5-ого уровня мне его токлоняют! Почему, понять не могу!





alex_voorhess похоже потому что тебя обманывают, мне вот вообще аккаунт 1 заблокировали и удалили когда пытался разобратся

Muxamurad Найс аватврка ору

BigYourBro У кого нибудь приняли скрин?





Andriy10474729 У меня даже 3 нету(

_Kusanagi изииииииии 700 камней





Piga11 У кого сколько камней душ?!?!

Alex228A обожаю