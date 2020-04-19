Как понять получить 5 уровень игрока, и где за ним следить?
Чтобы поднять уровень надо просто играть в бои. Смотреть надо в профиле, там есть послужной список. Каждый значок (где-то до 10 левела) дается за каждые два боя. Надеюсь помог :)
Я это понял, но загружая скрин с значком 5-ого уровня мне его токлоняют! Почему, понять не могу!
похоже потому что тебя обманывают, мне вот вообще аккаунт 1 заблокировали и удалили когда пытался разобратся
У кого нибудь приняли скрин?
У кого сколько камней душ?!?!
oo bravo filicitari lvl 5 este super eu nu pot sa fac