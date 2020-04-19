YAKSIKKROBLOXY

Переночевав в гостинице в Гуаякиле, мы сели к агенту в машину и поехали на судно в Пуэрто Боливар. Доехали вопреки ожиданиям быстро, примерно за 3-4 часа. Погода была пасмурная и даже не смотря на то, что мы находимся недалеко от экватора, было прохладно. Почти все время, пока мы ехали, по обе стороны дороги были банановые плантации, но все равно в голове не укладывается: эти бананы грузят на суда в нескольких портах Эквадора десятками тысяч тонн каждый день, круглый год. Это ж несчастные бананы должны расти быстрее чем грибы.



Дороги.

Дороги в Эквадоре практически идеальные, хотя населенные пункты выглядят очень бедно. На дорогах много интересных машин, например очень много грузовиков - древних Фордов, которые я никогда раньше не видел. А еще несколько раз на глаза попадались старенькие Жигули :) А еще если кого-то обгоняешь и есть встречная машина, она обязательно включает фары. На больших машинах - грузовиках и автобусах, обязательно красуется местный тюнинг: машины разукрашенные, либо в наклейках, и обязательно везде огромное множество светодиодов, как будто новогодние елки едут и переливаются всеми цветами.



Судно.

На первый взгляд судно неплохое, в относительно хорошем состоянии, хотя и 92 года постройки. Экипаж 19 человек - 11 русских и 8 филиппинцев, включая повара. Говорят, периодически становится тоскливо от егошних кулинарных изысков. Филиппинцы здесь рядовой состав, за ними постоянно нужно следить чтобы не натворили чего, среди них только один матрос по-настоящему ответственный и с руками из нужного места, все понимает с полуслова. Остальные - типичные Равшаны да Джамшуты. А еще один из них - гомосек О___о, в добавок к этому он опасный человек, в том плане, что легко впадает в состояние ступора и отключает мозг: был случай как он закрыл одного матроса в трюме, тот орал и тарабанил внутри, это заметил боцман, начал орать на этого персонажа, который, в свою очередь испуганно выпучив глаза, трясущимися руками продолжал закручивать барашки. В итоге боцман ег