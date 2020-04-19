Rain

Gem113

novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMyroslav Kureliuk: mk
unranked rank iconRafaela Laureano cardozo: Cat Yes emote (inline chat version)
unranked rank iconArmoredPigeon: ok
SystemGamehag: 2 users received Gem29 from the Rain.
unranked rank iconhajew: selam
unranked rank iconLeandro Rete: Mhm emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem44 from the Rain.
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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В какие режимы вы играете?

khaidar_123 avatar

khaidar_123

April 19, 2020 at 01:33 AM

будеть очень интересно! Я люблю различные симуляторы и дрифт легендс эти игры мне очень понравились
YAKSIKKROBLOXY avatar

YAKSIKKROBLOXY

April 19, 2020 at 01:36 AM

Переночевав в гостинице в Гуаякиле, мы сели к агенту в машину и поехали на судно в Пуэрто Боливар. Доехали вопреки ожиданиям быстро, примерно за 3-4 часа. Погода была пасмурная и даже не смотря на то, что мы находимся недалеко от экватора, было прохладно. Почти все время, пока мы ехали, по обе стороны дороги были банановые плантации, но все равно в голове не укладывается: эти бананы грузят на суда в нескольких портах Эквадора десятками тысяч тонн каждый день, круглый год. Это ж несчастные бананы должны расти быстрее чем грибы.

Дороги.
Дороги в Эквадоре практически идеальные, хотя населенные пункты выглядят очень бедно. На дорогах много интересных машин, например очень много грузовиков - древних Фордов, которые я никогда раньше не видел. А еще несколько раз на глаза попадались старенькие Жигули :) А еще если кого-то обгоняешь и есть встречная машина, она обязательно включает фары. На больших машинах - грузовиках и автобусах, обязательно красуется местный тюнинг: машины разукрашенные, либо в наклейках, и обязательно везде огромное множество светодиодов, как будто новогодние елки едут и переливаются всеми цветами.

Судно.
На первый взгляд судно неплохое, в относительно хорошем состоянии, хотя и 92 года постройки. Экипаж 19 человек - 11 русских и 8 филиппинцев, включая повара. Говорят, периодически становится тоскливо от егошних кулинарных изысков. Филиппинцы здесь рядовой состав, за ними постоянно нужно следить чтобы не натворили чего, среди них только один матрос по-настоящему ответственный и с руками из нужного места, все понимает с полуслова. Остальные - типичные Равшаны да Джамшуты. А еще один из них - гомосек О___о, в добавок к этому он опасный человек, в том плане, что легко впадает в состояние ступора и отключает мозг: был случай как он закрыл одного матроса в трюме, тот орал и тарабанил внутри, это заметил боцман, начал орать на этого персонажа, который, в свою очередь испуганно выпучив глаза, трясущимися руками продолжал закручивать барашки. В итоге боцман ег
Dowwn123345 avatar

Dowwn123345

April 19, 2020 at 01:47 AM

а бизарре дей
Cohm0r avatar

Cohm0r

April 19, 2020 at 02:25 AM

всё по вкусу в Epik mini game

Wriing avatar

Wriing

April 19, 2020 at 03:20 AM

Биззаре и дневники вампира и многое другое
anna_agbontaen avatar

anna_agbontaen

April 19, 2020 at 03:23 AM

Epic mini games и murder mystery
Gecxon avatar

Gecxon

April 19, 2020 at 03:43 AM

я люблю Wild West жалко скоро станет донатной

Pikuniku avatar

Pikuniku

April 19, 2020 at 03:55 AM

товер дефенс симулятор
Kolya2D avatar

Kolya2D

April 19, 2020 at 04:01 AM

во все играю
KOTIK891 avatar

KOTIK891

April 19, 2020 at 04:50 AM

Судно.
На первый взгляд судно неплохое, в относительно хорошем состоянии, хотя и 92 года постройки. Экипаж 19 человек - 11 русских и 8 филиппинцев, включая повара. Говорят, периодически становится тоскливо от егошних кулинарных изысков. Филиппинцы здесь рядовой состав, за ними постоянно нужно следить чтобы не натворили чего, среди них только один матрос по-настоящему ответственный и с руками из нужного места, все понимает с полуслова. Остальные - типичные Равшаны да Джамшуты. А еще один из них - гомосек О___о, в добавок к этому он опасный человек, в том плане, что легко впадает в состояние ступора и отключает мозг: был случай как он закрыл одного матроса в трюме, тот орал и тарабанил внутри, это заметил боцман, начал орать на этого персонажа, который, в свою очередь испуганно выпучив глаза, трясущимися руками продолжал закручивать барашки. В итоге боцман ег
Anton33472 avatar

Anton33472

April 19, 2020 at 08:01 AM

Restourant simulator (tyccon)
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