Есть какие нибудь баги в адопт ми?

просто интерестно они рабочие?
да есть, там можно через текстуры проходить
Есть, там можно проходить через текстурки, когда ты на велосипеде и на тебя каким-то образом встала машина ты полетишь вверх или вниз через карту провалишься
есть баги на деньги, но их сложно сделать (но результат того стоит)
правда скорее всего забанят
скоро 100 процентов прокачаю уже надеюсь аблааблааблабалбала
да есть, когда идешь в белый портал (город) ты можешь не тпхнутся а походить в этой текстуре
сейчас только 90 процентов прокачал( аблааблааблаабалабала