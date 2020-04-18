Есть какие нибудь баги в адопт ми?

Vikusikk просто интерестно они рабочие?

osik354 да есть, там можно через текстуры проходить

IBANI я хз поищи сама(сам)

Nik83683734 Есть, там можно проходить через текстурки, когда ты на велосипеде и на тебя каким-то образом встала машина ты полетишь вверх или вниз через карту провалишься

MrPuppet502 есть баги на деньги, но их сложно сделать (но результат того стоит)

правда скорее всего забанят

MrPuppet502 прокачиваю уровень

MrPuppet502 скоро 100 процентов прокачаю уже надеюсь аблааблааблабалбала

DEFFIZE да есть, когда идешь в белый портал (город) ты можешь не тпхнутся а походить в этой текстуре

MrPuppet502 сейчас только 90 процентов прокачал( аблааблааблаабалабала

MrPuppet502 а сейчас уже 93%