Есть какие нибудь баги в адопт ми?

huliernasgera
huliernasgera
Gem231
marcell16111994
marcell16111994
Gem20
huliernasgera
huliernasgera
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BattaL
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BattaL
BattaL
Gem7
marcell16111994
marcell16111994
Gem177
huliernasgera
huliernasgera
Gem7
marcell16111994
marcell16111994
Gem231
huliernasgera
huliernasgera
Gem3
huliernasgera
huliernasgera
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Leandro Rete
Leandro Rete
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taj howe
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Drew Gottlieb
Drew Gottlieb
Gem177
taj howe
taj howe
Gem941
huliernasgera
huliernasgera
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem50
oliwierkleist
oliwierkleist
Gem20
oliwierkleist
oliwierkleist
Gem30
huliernasgera
huliernasgera
Gem8
Rain

Gem5

SystemGamehag: 2 users received Gem29 from the Rain.
unranked rank iconhajew: selam
unranked rank iconLeandro Rete: Mhm emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem44 from the Rain.
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
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Есть какие нибудь баги в адопт ми?

Vikusikk avatar

Vikusikk

April 18, 2020 at 12:03 PM

просто интерестно они рабочие?
osik354 avatar

osik354

April 18, 2020 at 12:07 PM

да есть, там можно через текстуры проходить
IBANI avatar

IBANI

April 18, 2020 at 12:17 PM

я хз поищи сама(сам)
Nik83683734 avatar

Nik83683734

April 18, 2020 at 12:46 PM

Есть, там можно проходить через текстурки, когда ты на велосипеде и на тебя каким-то образом встала машина ты полетишь вверх или вниз через карту провалишься
MrPuppet502 avatar

MrPuppet502

April 18, 2020 at 12:47 PM

есть баги на деньги, но их сложно сделать (но результат того стоит)
правда скорее всего забанят
MrPuppet502 avatar

MrPuppet502

April 18, 2020 at 12:49 PM

прокачиваю уровень
MrPuppet502 avatar

MrPuppet502

April 18, 2020 at 12:49 PM

скоро 100 процентов прокачаю уже надеюсь аблааблааблабалбала
DEFFIZE avatar

DEFFIZE

April 18, 2020 at 12:49 PM

да есть, когда идешь в белый портал (город) ты можешь не тпхнутся а походить в этой текстуре
MrPuppet502 avatar

MrPuppet502

April 18, 2020 at 12:50 PM

сейчас только 90 процентов прокачал( аблааблааблаабалабала
MrPuppet502 avatar

MrPuppet502

April 18, 2020 at 12:51 PM

а сейчас уже 93%
Anka49 avatar

Anka49

April 18, 2020 at 12:53 PM

Я падала за карту
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Есть какие нибудь баги в адопт ми? - Roblox Forum on Gamehag